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"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе - РИА Новости, 06.07.2024
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11:56 06.07.2024
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"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе - РИА Новости, 06.07.2024
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:56
2024-07-06T11:56
россия
арктика
иван папанин
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада."Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. – Прим. ред.) особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и предназначен для ведения боя в заполярных условиях", — отметил он.Онрада подчеркнул, что этот корабль отражает обширные интересы России в Арктике, а также демонстрирует усиление военной стратегии страны в регионе. Вооружение “Ивана Папанина” включает 76-мм пушку АК-176МА и, опционально, контейнерные пусковые установки для крылатых ракет “Клуб” и “Калибр”, что существенно повышает его боевые возможности, заключил эксперт.В конце июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" вышел на первые испытания. Планируется, что этот корабль после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html
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россия, арктика, иван папанин, безопасность
Россия, Арктика, Иван Папанин, Безопасность
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе

AT: патрульный корабль "Иван Папанин" обеспечит России преимущество в Арктике

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада.
"Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. – Прим. ред.) особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и предназначен для ведения боя в заполярных условиях", — отметил он.
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Онрада подчеркнул, что этот корабль отражает обширные интересы России в Арктике, а также демонстрирует усиление военной стратегии страны в регионе. Вооружение “Ивана Папанина” включает 76-мм пушку АК-176МА и, опционально, контейнерные пусковые установки для крылатых ракет “Клуб” и “Калибр”, что существенно повышает его боевые возможности, заключил эксперт.
В конце июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" вышел на первые испытания. Планируется, что этот корабль после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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