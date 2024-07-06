https://ria.ru/20240706/korabl-1957844228.html
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе - РИА Новости, 06.07.2024
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:56
2024-07-06T11:56
2024-07-06T11:56
россия
арктика
иван папанин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947976_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_cf03c834158ef93a79abae7a185aa052.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада."Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. – Прим. ред.) особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и предназначен для ведения боя в заполярных условиях", — отметил он.Онрада подчеркнул, что этот корабль отражает обширные интересы России в Арктике, а также демонстрирует усиление военной стратегии страны в регионе. Вооружение “Ивана Папанина” включает 76-мм пушку АК-176МА и, опционально, контейнерные пусковые установки для крылатых ракет “Клуб” и “Калибр”, что существенно повышает его боевые возможности, заключил эксперт.В конце июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" вышел на первые испытания. Планируется, что этот корабль после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html
https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947976_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_624abcd280f974b825b37cf56323fe7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, иван папанин, безопасность
Россия, Арктика, Иван Папанин, Безопасность
"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе
AT: патрульный корабль "Иван Папанин" обеспечит России преимущество в Арктике
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике, пишет обозреватель Asia Times
Габриэль Онрада.
"Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. – Прим. ред.) особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и предназначен для ведения боя в заполярных условиях", — отметил он.
Онрада подчеркнул, что этот корабль отражает обширные интересы России в Арктике, а также демонстрирует усиление военной стратегии страны в регионе. Вооружение “Ивана Папанина” включает 76-мм пушку АК-176МА и, опционально, контейнерные пусковые установки для крылатых ракет “Клуб” и “Калибр”, что существенно повышает его боевые возможности, заключил эксперт.
В конце июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" вышел на первые испытания. Планируется, что этот корабль после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>