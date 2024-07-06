https://ria.ru/20240706/korabl-1957844228.html

"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе

"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе - РИА Новости, 06.07.2024

"Уникально": в СМИ заговорили о господстве России в ключевом регионе

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:56

2024-07-06T11:56

2024-07-06T11:56

россия

арктика

иван папанин

безопасность

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России серьезное преимущество в Арктике, пишет обозреватель Asia Times Габриэль Онрада."Уникальный проект 23550 занял среди них (российских ледоколов. – Прим. ред.) особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и предназначен для ведения боя в заполярных условиях", — отметил он.Онрада подчеркнул, что этот корабль отражает обширные интересы России в Арктике, а также демонстрирует усиление военной стратегии страны в регионе. Вооружение “Ивана Папанина” включает 76-мм пушку АК-176МА и, опционально, контейнерные пусковые установки для крылатых ракет “Клуб” и “Калибр”, что существенно повышает его боевые возможности, заключил эксперт.В конце июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил, что головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" вышел на первые испытания. Планируется, что этот корабль после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html

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россия, арктика, иван папанин, безопасность