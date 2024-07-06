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В Японии выступили "Московский квартет" и оперная певица Каеко Амано

В Японии выступили "Московский квартет" и оперная певица Каеко Амано - РИА Новости, 06.07.2024

В Японии выступили "Московский квартет" и оперная певица Каеко Амано

Совместный концерт ансамбля солистов "Московского квартета" и японской оперной певицы (меццо-сопрано) Каёко Амано состоялся в субботу в генеральном консульстве... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:23

2024-07-06T21:23

2024-07-06T21:26

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ОСАКА, 6 июл – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Совместный концерт ансамбля солистов "Московского квартета" и японской оперной певицы (меццо-сопрано) Каёко Амано состоялся в субботу в генеральном консульстве России в Осаке в рамках Фестиваля российской культуры в Японии, передает корреспондент РИА Новости. Программа состояла из двух отделений, в которые были включены как сольные выступления Каёко Амано и "Московского квартета", так и совместные. В частности, в первом отделении прозвучали ария "Хабанера" из оперы "Кармен" и гопак из оперы "Сорочинская ярмарка", фрагмент оперы "Севильский цирюльник", а также японская народная песня "Сакура сакура" в аранжировке для балалайки и фортепьяно и произведение "Весеннее море" композитора Митио Мияги в аранжировке для домры и фортепьяно. Во втором отделении прозвучали любимая в Японии песня "Сэн но кадзе ни наттэ", в основу которой лег перевод стихотворения "Бессмертие" американки Клэр Харнер, вальс Василия Адреева "Балалайка", романс "Дорогой длинною", романс Антона Рубинштейна на стихи Александра Пушкина "Ночь" и другие. Кроме этого, была исполнена композиция Александра Цыганкова "Интродукция и Чардаш". "Мероприятие посетили более 120 человек, среди которых были представители общественных, культурных и деловых кругов региона Кансай. Концерт прошел в традиционно теплой и дружеской атмосфере", - заявил РИА Новости после концерта генеральный консул России в Осаке Александр Терских. Концерт ансамбля солистов "Московский квартет" в Японии стал не первым. Народные артисты России Александр Цыганков и Валерий Зажигин и заслуженные артисты России Лариса Готлиб и Инна Шевченко неоднократно выступали на различных японских площадках. В 2008 году ансамбль был удостоен Гран-При "Золотой приз Иегуди Менухина" на VI международном конкурсе и фестивале камерных ансамблей в Осаке, а также получил специальный приз за фольклорную направленность программы. По словам артистов, японские зрители "всегда очень тепло принимают". Каёко Амано, которую часто называют "японкой с русской душой", также поблагодарила всех собравшихся, выразив надежду на дальнейшие встречи. Амано закончила вокальный факультет музыкального института японской Осаке, а также дипломный курс Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Она часто представляет культуру Японии на международных фестивалях в различных городах России и лауреатом международной премии общественного признания "Серебряный голубь" 2014 года.

https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html

https://ria.ru/20240521/svyaschennik-1947503271.html

https://ria.ru/20240521/vetnam-1947542181.html

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россия, япония, осака (город), александр цыганков, антон рубинштейн, александр пушкин