https://ria.ru/20240706/konservatory-1957928175.html

В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти

В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти - РИА Новости, 06.07.2024

В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти

Консервативной партии Великобритании может потребоваться примерно 10-15 лет для возвращения к власти в Соединенном Королевстве после недавнего поражения на... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:37

2024-07-06T20:37

2024-07-06T20:37

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великобритания

кир стармер

риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

лондон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Консервативной партии Великобритании может потребоваться примерно 10-15 лет для возвращения к власти в Соединенном Королевстве после недавнего поражения на выборах от лейбористов, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф. "Консерваторы вернутся в правительство примерно через 10-15 и снова станут правительством Соединенного Королевства", - считает Балф. По его мнению, победа лейбористов на выборах стала результатом "общей усталости от политики и... распространенного ощущения, что правительство консерваторов выдохлось" после 14 лет у власти. Как считает лорд, новая партия Reform UK забрала часть голосов у консерваторов, что сыграло на руку лейбористам. Несмотря на убедительную победу лейбористов, Балф считает поддержку этой партии поверхностной и сомневается, что она сохранит популярность с течением времени. В то же время законодатель назвал тори "самой успешной политической партией в мире", у которой есть многовековая история и нет идеологического багажа. По мнению Балфа, партия умеет "привлекать людей на высокие посты". Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240706/britaniya-1957839924.html

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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024, лондон