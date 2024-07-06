https://ria.ru/20240706/konservatory-1957928175.html
В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти
В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти - РИА Новости, 06.07.2024
В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти
Консервативной партии Великобритании может потребоваться примерно 10-15 лет для возвращения к власти в Соединенном Королевстве после недавнего поражения на... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:37
2024-07-06T20:37
2024-07-06T20:37
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Консервативной партии Великобритании может потребоваться примерно 10-15 лет для возвращения к власти в Соединенном Королевстве после недавнего поражения на выборах от лейбористов, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф. "Консерваторы вернутся в правительство примерно через 10-15 и снова станут правительством Соединенного Королевства", - считает Балф. По его мнению, победа лейбористов на выборах стала результатом "общей усталости от политики и... распространенного ощущения, что правительство консерваторов выдохлось" после 14 лет у власти. Как считает лорд, новая партия Reform UK забрала часть голосов у консерваторов, что сыграло на руку лейбористам. Несмотря на убедительную победу лейбористов, Балф считает поддержку этой партии поверхностной и сомневается, что она сохранит популярность с течением времени. В то же время законодатель назвал тори "самой успешной политической партией в мире", у которой есть многовековая история и нет идеологического багажа. По мнению Балфа, партия умеет "привлекать людей на высокие посты". Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240706/britaniya-1957839924.html
https://ria.ru/20240706/britanija-1957925570.html
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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024, лондон
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024, Лондон
В Лондоне оценили, сколько лет нужно консерваторам для возвращения к власти
Лорд Балф: консерваторам Британии потребуется 10-15 лет для возвращения к власти
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Консервативной партии Великобритании может потребоваться примерно 10-15 лет для возвращения к власти в Соединенном Королевстве после недавнего поражения на выборах от лейбористов, заявил РИА Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.
«
"Консерваторы вернутся в правительство примерно через 10-15 и снова станут правительством Соединенного Королевства", - считает Балф.
По его мнению, победа лейбористов на выборах стала результатом "общей усталости от политики и... распространенного ощущения, что правительство консерваторов выдохлось" после 14 лет у власти. Как считает лорд, новая партия Reform UK забрала часть голосов у консерваторов, что сыграло на руку лейбористам.
Несмотря на убедительную победу лейбористов, Балф считает поддержку этой партии поверхностной и сомневается, что она сохранит популярность с течением времени.
В то же время законодатель назвал тори "самой успешной политической партией в мире", у которой есть многовековая история и нет идеологического багажа. По мнению Балфа, партия умеет "привлекать людей на высокие посты".
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер
официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак
поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.