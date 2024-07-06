https://ria.ru/20240706/kazahstan-1957848627.html

Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана

Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 06.07.2024

Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана

Астана готова предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:39

2024-07-06T12:39

2024-07-06T12:39

казахстан

азербайджан

армения

касым-жомарт токаев

оон

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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Астана готова предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан примет активное участие в COP29… Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном… Обеспечение глобальной безопасности и стабильности является основным направлением внешней политики Казахстана. Единственный способ решить конфликты - это диалог", - заявил Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоится в ноябре в Баку.

https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html

казахстан

азербайджан

армения

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казахстан, азербайджан, армения, касым-жомарт токаев, оон