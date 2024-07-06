https://ria.ru/20240706/kazahstan-1957848627.html
Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана
Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 06.07.2024
Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана
Астана готова предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:39
2024-07-06T12:39
2024-07-06T12:39
казахстан
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армения
касым-жомарт токаев
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БАКУ, 6 июл - РИА Новости. Астана готова предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан примет активное участие в COP29… Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном… Обеспечение глобальной безопасности и стабильности является основным направлением внешней политики Казахстана. Единственный способ решить конфликты - это диалог", - заявил Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоится в ноябре в Баку.
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казахстан, азербайджан, армения, касым-жомарт токаев, оон
Казахстан, Азербайджан, Армения, Касым-Жомарт Токаев, ООН
Казахстан готов предложить платформу для переговоров Армении и Азербайджана
Токаев: Казахстан готов предложить платформу для переговоров Баку и Еревана