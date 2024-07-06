https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html
Посол России призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Посол России призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир" - РИА Новости, 06.07.2024
Посол России призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Индонезии стоит быть решительнее в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:24
2024-07-06T14:24
2024-07-06T14:24
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ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Индонезии стоит быть решительнее в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе. Комментируя слова министра туризма Индонезии, Толченов отметил, что функционал карт "Мир" не ограничен только такой утилитарной задачей, как оплата турсбора на Бали. "Если и когда такие карты начнут действовать в Индонезии, то находящиеся здесь российские граждане смогут использовать их для самых различных целей. Это позволит им решать целый ряд вопросов, связанных с оплатой своего пребывания", - подчеркнул посол. По его словам, Москва уже давно предлагала индонезийской стороне вариант с тем, чтобы местные банки начали принимать карты российской платежной системы "Мир". "Алгоритм действий для этого был разъяснен. Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло", - пояснил главы российской дипмиссии. По словам дипломата, когда россияне смогут свободно пользоваться российскими платежными картами в Индонезии, они будут гораздо активнее и охотнее посещать эту страну. "Ждем, когда индонезийская страна все-таки "созреет" для решения этой проблемы. Готовы сделать все, что нужно будет с нашей стороны, оказать необходимую поддержку", - подытожил посол.
https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html
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РИА Новости
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индонезия, бали, москва, россия, экономика
Индонезия, Бали, Москва, Россия, Экономика
Посол России призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"
Толченов: Индонезии стоит быть решительнее в вопросе использования карт "Мир"
ДЖАКАРТА, 6 июл - РИА Новости. Индонезии стоит быть решительнее в вопросе использования карт "Мир" в стране, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно объявил в интервью РИА Новости, что его ведомство хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали
, это может быть сделано уже в августе.
Комментируя слова министра туризма Индонезии, Толченов отметил, что функционал карт "Мир" не ограничен только такой утилитарной задачей, как оплата турсбора на Бали. "Если и когда такие карты начнут действовать в Индонезии, то находящиеся здесь российские граждане смогут использовать их для самых различных целей. Это позволит им решать целый ряд вопросов, связанных с оплатой своего пребывания", - подчеркнул посол.
По его словам, Москва
уже давно предлагала индонезийской стороне вариант с тем, чтобы местные банки начали принимать карты российской платежной системы "Мир".
«
"Алгоритм действий для этого был разъяснен. Следует предполагать, что банковские структуры Индонезии пока побаиваются работать с нами. Они смотрят, как на это отреагируют на Западе. Но им стоит быть решительнее, если они все-таки заинтересованы в том, чтобы количество российских туристов в Индонезии возросло", - пояснил главы российской дипмиссии. По словам дипломата, когда россияне смогут свободно пользоваться российскими платежными картами в Индонезии, они будут гораздо активнее и охотнее посещать эту страну.
"Ждем, когда индонезийская страна все-таки "созреет" для решения этой проблемы. Готовы сделать все, что нужно будет с нашей стороны, оказать необходимую поддержку", - подытожил посол.