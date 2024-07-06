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Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины - РИА Новости, 06.07.2024
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06:40 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/karlson-1957818578.html
Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины
Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины - РИА Новости, 06.07.2024
Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:40
2024-07-06T06:40
в мире
украина
россия
киев
виктор орбан
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. "Почему Орбан - единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло", - написал Карлсон. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, украина, россия, киев, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, совет евросоюза, такер карлсон
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Совет Евросоюза, Такер Карлсон
Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины

Такер Карлсон назвал Орбана лидером, пытающимся остановить разрушение Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины.
"Почему Орбан - единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло", - написал Карлсон.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине
03:48
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевВиктор ОрбанВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзСовет ЕвросоюзаТакер Карлсон
 
 
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