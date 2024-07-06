https://ria.ru/20240706/karlson-1957818578.html

Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины

Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины - РИА Новости, 06.07.2024

Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:40

2024-07-06T06:40

2024-07-06T06:40

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владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины. "Почему Орбан - единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого, поддерживает зло", - написал Карлсон. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени Евросоюза и что такой визит может пройти только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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