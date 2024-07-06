Рейтинг@Mail.ru
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 06.07.2024 (обновлено: 11:36 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2024
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:00
2024-07-06T11:36
происшествия
москва
россия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:109:1252:813_1920x0_80_0_0_8358ef054108d51667c897befe5053a3.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщается в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО &quot;Олимпситистрой&quot; о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей&quot;, — сказано в документе.Заявление приняли к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначили на 12 августа. Президентом компании "Олимпситистрой" является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954363209.html
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942335848_0:0:1252:939_1920x0_80_0_0_3ff7b8f311d18d8182c9163cbb9c01b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин
С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей

ФАС хочет взыскать 17 миллионов рублей с "Олимпситистрой" по делу Тимура Иванова

© РИА Новости / Вадим СавицкийТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщается в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей", — сказано в документе.

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Иванова уволили с должности замминистра обороны из-за утраты доверия
20 июня, 19:23
Заявление приняли к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначили на 12 августа.
Президентом компании "Олимпситистрой" является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов перед началом заседания по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Тимур Иванов в суде закрыл лицо газетой
20 июня, 16:27
 
ПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановАлександр ФоминСергей Бородин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала