https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей

С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2024

С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:00

2024-07-06T10:00

2024-07-06T11:36

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщается в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей", — сказано в документе.Заявление приняли к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначили на 12 августа. Президентом компании "Олимпситистрой" является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954363209.html

https://ria.ru/20240620/ivanov-1954302170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин