С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей
ФАС хочет взыскать 17 миллионов рублей с "Олимпситистрой" по делу Тимура Иванова
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщается в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО "Олимпситистрой" о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей", — сказано в документе.
Заявление приняли к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначили на 12 августа.
Президентом компании "Олимпситистрой" является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля 2024 года. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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