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Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России - РИА Новости, 06.07.2024
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17:11 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/iran-1957890101.html
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России - РИА Новости, 06.07.2024
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России
Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:11
2024-07-06T17:11
экономика
иран
россия
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах России, используя свои банковские карты, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин агентству Tasnim. "Банковские карты иранской (платежной - ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", - приводит слова Фарзина. Глава Центробанка Ирана уточнил, что проект объединения платежных систем двух стран предполагает также второй этап, связанный с использованием банковских услуг гражданами России на территории Ирана, и третий, реализация которого предполагает прием карт системы SHETAB в российских торговых точках.
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экономика, иран, россия
Экономика, Иран, Россия
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России

Глава ЦБ Ирана: иранцы смогут использовать в России карты системы SHETAB

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах России, используя свои банковские карты, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин агентству Tasnim.
"Банковские карты иранской (платежной - ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", - приводит слова Фарзина.
Глава Центробанка Ирана уточнил, что проект объединения платежных систем двух стран предполагает также второй этап, связанный с использованием банковских услуг гражданами России на территории Ирана, и третий, реализация которого предполагает прием карт системы SHETAB в российских торговых точках.
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