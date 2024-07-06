https://ria.ru/20240706/iran-1957890101.html
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России - РИА Новости, 06.07.2024
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России
Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:11
2024-07-06T17:11
2024-07-06T17:11
экономика
иран
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах России, используя свои банковские карты, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин агентству Tasnim. "Банковские карты иранской (платежной - ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", - приводит слова Фарзина. Глава Центробанка Ирана уточнил, что проект объединения платежных систем двух стран предполагает также второй этап, связанный с использованием банковских услуг гражданами России на территории Ирана, и третий, реализация которого предполагает прием карт системы SHETAB в российских торговых точках.
https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия
Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России
Глава ЦБ Ирана: иранцы смогут использовать в России карты системы SHETAB
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости.
Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах России, используя свои банковские карты, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин агентству Tasnim
.
"Банковские карты иранской (платежной - ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", - приводит слова Фарзина.
Глава Центробанка Ирана уточнил, что проект объединения платежных систем двух стран предполагает также второй этап, связанный с использованием банковских услуг гражданами России на территории Ирана, и третий, реализация которого предполагает прием карт системы SHETAB в российских торговых точках.