https://ria.ru/20240706/iran-1957890101.html

Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России

Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России - РИА Новости, 06.07.2024

Граждане Ирана смогут получать рубли в банкоматах России

Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:11

2024-07-06T17:11

2024-07-06T17:11

экономика

иран

россия

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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Граждане Ирана благодаря завершению процесса объединения российской и иранской банковских платежных систем "Мир" и SHETAB смогут получать рубли в банкоматах России, используя свои банковские карты, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин агентству Tasnim. "Банковские карты иранской (платежной - ред.) системы SHETAB в рамках проекта мобильных банковских смарт-карт Kahroba можно будет использовать во всех банкоматах России. Граждане Ирана смогут, используя свои банковские карты, получать рубли в российских банкоматах", - приводит слова Фарзина. Глава Центробанка Ирана уточнил, что проект объединения платежных систем двух стран предполагает также второй этап, связанный с использованием банковских услуг гражданами России на территории Ирана, и третий, реализация которого предполагает прием карт системы SHETAB в российских торговых точках.

https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иран, россия