https://ria.ru/20240706/iran-1957830090.html

Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная

Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная - РИА Новости, 06.07.2024

Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная

Иран встречает первое утро после проведенного накануне второго тура внеочередных президентских выборов, победителем которых стал кандидат от реформаторского... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:31

2024-07-06T09:31

2024-07-06T09:31

иран

масуд пезешкиан

президентские выборы в иране

в мире

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ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Иран встречает первое утро после проведенного накануне второго тура внеочередных президентских выборов, победителем которых стал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, в Тегеране сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. Пезешкиан, в 2000-2004 годах занимавший пост министра здравоохранения, лечения и медицинского образования, стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. По наблюдениям корреспондента, в иранской столице сохраняется привычный ритм жизни. В эту субботу, как и в любую другую - первый рабочий день недели в Иране, люди спешат по делам, движение транспорта осуществляется в обычном режиме. На улицах не заметно следов ночного празднования сторонников нового президента страны, однако в мессенджерах можно найти видео их ликования в ряде провинций и в одной из локаций Тегерана. Штаб Пезешкиана, посещенный корреспондентом в течение часа после объявления окончательных результатов голосов, был почти пуст. В зале для пресс-конференций находились лишь несколько сотрудников, и они не смогли рассказать о том, какая программа будет сегодня у избранного президента, где будут проходить праздничные мероприятия по случаю его победы и его первая после избрания пресс-конференция. Журналисты, собравшиеся в избирательном комитете страны, расположенном в здании министерства внутренних дел, ожидают пресс-конференции главы ведомства.

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

иран

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иран, масуд пезешкиан, президентские выборы в иране, в мире