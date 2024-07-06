Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/iran-1957830090.html
Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная
Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная - РИА Новости, 06.07.2024
Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная
Иран встречает первое утро после проведенного накануне второго тура внеочередных президентских выборов, победителем которых стал кандидат от реформаторского... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:31
2024-07-06T09:31
иран
масуд пезешкиан
президентские выборы в иране
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Иран встречает первое утро после проведенного накануне второго тура внеочередных президентских выборов, победителем которых стал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, в Тегеране сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости. Пезешкиан, в 2000-2004 годах занимавший пост министра здравоохранения, лечения и медицинского образования, стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. По наблюдениям корреспондента, в иранской столице сохраняется привычный ритм жизни. В эту субботу, как и в любую другую - первый рабочий день недели в Иране, люди спешат по делам, движение транспорта осуществляется в обычном режиме. На улицах не заметно следов ночного празднования сторонников нового президента страны, однако в мессенджерах можно найти видео их ликования в ряде провинций и в одной из локаций Тегерана. Штаб Пезешкиана, посещенный корреспондентом в течение часа после объявления окончательных результатов голосов, был почти пуст. В зале для пресс-конференций находились лишь несколько сотрудников, и они не смогли рассказать о том, какая программа будет сегодня у избранного президента, где будут проходить праздничные мероприятия по случаю его победы и его первая после избрания пресс-конференция. Журналисты, собравшиеся в избирательном комитете страны, расположенном в здании министерства внутренних дел, ожидают пресс-конференции главы ведомства.
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, масуд пезешкиан, президентские выборы в иране, в мире
Иран, Масуд Пезешкиан, Президентские выборы в Иране, В мире
Обстановка в Иране в первое утро после выборов президента спокойная

Иран встречает первое утро после выборов президента

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Иран встречает первое утро после проведенного накануне второго тура внеочередных президентских выборов, победителем которых стал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, в Тегеране сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.
Пезешкиан, в 2000-2004 годах занимавший пост министра здравоохранения, лечения и медицинского образования, стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Биография Масуда Пезешкиана
06:52
По наблюдениям корреспондента, в иранской столице сохраняется привычный ритм жизни. В эту субботу, как и в любую другую - первый рабочий день недели в Иране, люди спешат по делам, движение транспорта осуществляется в обычном режиме. На улицах не заметно следов ночного празднования сторонников нового президента страны, однако в мессенджерах можно найти видео их ликования в ряде провинций и в одной из локаций Тегерана.
Штаб Пезешкиана, посещенный корреспондентом в течение часа после объявления окончательных результатов голосов, был почти пуст. В зале для пресс-конференций находились лишь несколько сотрудников, и они не смогли рассказать о том, какая программа будет сегодня у избранного президента, где будут проходить праздничные мероприятия по случаю его победы и его первая после избрания пресс-конференция. Журналисты, собравшиеся в избирательном комитете страны, расположенном в здании министерства внутренних дел, ожидают пресс-конференции главы ведомства.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам
07:47
 
ИранМасуд ПезешкианПрезидентские выборы в ИранеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала