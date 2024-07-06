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На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан - РИА Новости, 06.07.2024
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06:19 06.07.2024 (обновлено: 09:23 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/iran-1957817909.html
На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан
На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан - РИА Новости, 06.07.2024
На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан
Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:19
2024-07-06T09:23
иран
в мире
саид джалили
али хаменеи
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в Министерство внутренних дел республики избиркома Мохсен Эслами, его слова приводит агентство SNN."Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом. — Прим. ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран", — заявил он.По словам Эслами, всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, — политик реформистского толка и член иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, но вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://ria.ru/20240705/iran-1957754015.html
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html
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иран, в мире, саид джалили, али хаменеи, масуд пезешкиан
Иран, В мире, Саид Джалили, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан

Пезешкиан победил на выборах президента Ирана, набрав более 16 миллионов голосов

© AP Photo / Vahid SalemiРеформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в Министерство внутренних дел республики избиркома Мохсен Эслами, его слова приводит агентство SNN.
"Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом. — Прим. ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран", — заявил он.
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По словам Эслами, всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.
Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, — политик реформистского толка и член иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, но вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Биография Масуда Пезешкиана
06:52
 
ИранВ миреСаид ДжалилиАли ХаменеиМасуд Пезешкиан
 
 
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