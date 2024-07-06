https://ria.ru/20240706/iran-1957817909.html

На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан

На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан - РИА Новости, 06.07.2024

На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:19

2024-07-06T06:19

2024-07-06T09:23

иран

в мире

саид джалили

али хаменеи

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956273343_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5a73e15921c3360c1323da08ae3982c8.jpg

ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в Министерство внутренних дел республики избиркома Мохсен Эслами, его слова приводит агентство SNN."Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом. — Прим. ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран", — заявил он.По словам Эслами, всего подсчитано 30 миллионов 573 тысячи 931 голос, явка составила 49,8 процента избирателей.Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, — политик реформистского толка и член иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, но вышел в финал впервые лишь на этих выборах: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://ria.ru/20240705/iran-1957754015.html

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, саид джалили, али хаменеи, масуд пезешкиан