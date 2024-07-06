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Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
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04:48 06.07.2024 (обновлено: 05:11 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/iran-1957814759.html
Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана
Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана
Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан после подсчета около 70 процентов голосов сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T04:48
2024-07-06T05:11
в мире
иран
масуд пезешкиан
саид джалили
мостафа пурмохаммади
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ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан после подсчета около 70 процентов голосов сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim."Всего подсчитано 20 миллионов 611 тысяч 971 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 11 миллионов 120 тысяч 924 голоса, а Саид Джалили — 9 миллионов 97 тысяч 993 голоса", — заявил он.По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шёл в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей. Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, прошел новый тур голосования, в котором участвовали два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
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в мире, иран, масуд пезешкиан, саид джалили, мостафа пурмохаммади
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, Мостафа Пурмохаммади
Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана

Пезешкиан лидирует на выборах президента Ирана после подсчета 70% голосов

© AP Photo / Hadi MizbanВторой тур выборов президента Ирана
Второй тур выборов президента Ирана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Второй тур выборов президента Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан после подсчета около 70 процентов голосов сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim.
"Всего подсчитано 20 миллионов 611 тысяч 971 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 11 миллионов 120 тысяч 924 голоса, а Саид Джалили — 9 миллионов 97 тысяч 993 голоса", — заявил он.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шёл в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, прошел новый тур голосования, в котором участвовали два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
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В миреИранМасуд ПезешкианСаид ДжалилиМостафа Пурмохаммади
 
 
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