https://ria.ru/20240706/iran-1957814759.html

Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана

Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Пезешкиан сохраняет лидерство на выборах президента Ирана

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан после подсчета около 70 процентов голосов сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, сообщил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T04:48

2024-07-06T04:48

2024-07-06T05:11

в мире

иран

масуд пезешкиан

саид джалили

мостафа пурмохаммади

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957602135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c09147b190230df7f32804450dde693.jpg

ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан после подсчета около 70 процентов голосов сохраняет лидерство во втором туре президентских выборов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim."Всего подсчитано 20 миллионов 611 тысяч 971 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 11 миллионов 120 тысяч 924 голоса, а Саид Джалили — 9 миллионов 97 тысяч 993 голоса", — заявил он.По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шёл в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей. Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, прошел новый тур голосования, в котором участвовали два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, масуд пезешкиан, саид джалили, мостафа пурмохаммади