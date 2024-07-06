На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан
Глава избиркома Ирана Эслами: Пезешкиан лидирует во втором туре выборов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов Ирана после подсчета 20 процентов голосов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim.
"Всего подсчитано 5 миллионов 819 тысяч 911 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 2 миллиона 904 тысячи 227 голосов, а Саид Джалили 2 миллиона 815 тысяч 566 голосов", — заявил он.
По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, проводится новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
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