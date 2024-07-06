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На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан - РИА Новости, 06.07.2024
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02:12 06.07.2024 (обновлено: 03:04 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/iran-1957807958.html
На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан
На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан - РИА Новости, 06.07.2024
На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан
Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов Ирана после подсчета 20 процентов голосов, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:12
2024-07-06T03:04
иран
в мире
масуд пезешкиан
саид джалили
мостафа пурмохаммади
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов Ирана после подсчета 20 процентов голосов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim."Всего подсчитано 5 миллионов 819 тысяч 911 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 2 миллиона 904 тысячи 227 голосов, а Саид Джалили 2 миллиона 815 тысяч 566 голосов", — заявил он.По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, проводится новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
https://ria.ru/20240706/vybory-1957801839.html
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
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иран, в мире, масуд пезешкиан, саид джалили, мостафа пурмохаммади
Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, Мостафа Пурмохаммади
На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Глава избиркома Ирана Эслами: Пезешкиан лидирует во втором туре выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов Ирана после подсчета 20 процентов голосов, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim.
"Всего подсчитано 5 миллионов 819 тысяч 911 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 2 миллиона 904 тысячи 227 голосов, а Саид Джалили 2 миллиона 815 тысяч 566 голосов", — заявил он.
Второй тур выборов президента Ирана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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00:43
По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, проводится новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.
Президент Ирана — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
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Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
 
ИранВ миреМасуд ПезешкианСаид ДжалилиМостафа Пурмохаммади
 
 
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