Реформист Пезешкиан лидирует на выборах в Иране, пишут СМИ
Tasnim: Пезешкиан, согласно неофициальным данным, лидирует на выборах в Иране
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, согласно первым неофициальным данным, лидирует во втором туре президентских выборов Ирана, передает иранское информационное агентство Tasnim.
"По подсчитанным на данный момент голосам, Масуд Пезешкиан опережает Саида Джалили, и на данный момент подсчет голосов идет в пользу первого. Это неофициальные результаты. Подсчет голосов еще не закончился, официальная статистика будет объявлена позднее", - говорится в сообщении.
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По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, прошёл новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре – Пезешкиан и Джалили.
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