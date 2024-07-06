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СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов - РИА Новости, 06.07.2024
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15:03 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/intervyu-1957869522.html
СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов
СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов - РИА Новости, 06.07.2024
СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов
Интервью президента США Джо Байдена после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для Байдена, показалось ряду демократов в РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:03
2024-07-06T15:03
в мире
сша
калифорния
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Интервью президента США Джо Байдена после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для Байдена, показалось ряду демократов в конгрессе и политтехнологам Демократической партии не слишком убедительным, сообщает газета Politico. Ранее на этой неделе Байден дал телеканалу ABC первое телеинтервью после дебатов. В ходе интервью президент, среди прочего, заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, а также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования. "Отрицание проблемы - это не решение или путь к убеждению наших избирателей в том, что у (Байдена - ред.) есть потенциал или видение еще на четыре года", - цитирует издание слова одного из демократов в палате представителей США. Конгрессвуман-демократ от Калифорнии Джуди Чу заявила, что была встревожена ответом Байдена на вопрос о прохождении им когнитивного теста, указывает издание. Она добавила, что будет внимательно следить за тем, как он ведет себя, особенно в спонтанных ситуациях. Политтехнолог Демократической партии, который ранее консультировал Белый дом, назвал интервью "отсрочкой исполнения приговора", пишет газета. Давний политтехнолог партии Дэвид Аксельрод признал, что Байден был "более воодушевлен" в ходе интервью и приводил "веские аргументы" в пользу того, что он сделал в прошлом. Но проблема, поднятая в ходе дебатов, по словам Аксельрода, касается его "пригодности" в следующие четыре года, а не его результатов за четыре последних года, добавляет издание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/predlozhenie-1957535484.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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сша
калифорния
атланта
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в мире, сша, калифорния, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Калифорния, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов

Politico: интервью Байдена после дебатов оказалось не слишком убедительным

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Интервью президента США Джо Байдена после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для Байдена, показалось ряду демократов в конгрессе и политтехнологам Демократической партии не слишком убедительным, сообщает газета Politico.
Ранее на этой неделе Байден дал телеканалу ABC первое телеинтервью после дебатов. В ходе интервью президент, среди прочего, заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, а также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Только мы вдвоем". Трамп обратился к Байдену с радикальным предложением
5 июля, 03:59
«
"Отрицание проблемы - это не решение или путь к убеждению наших избирателей в том, что у (Байдена - ред.) есть потенциал или видение еще на четыре года", - цитирует издание слова одного из демократов в палате представителей США.
Конгрессвуман-демократ от Калифорнии Джуди Чу заявила, что была встревожена ответом Байдена на вопрос о прохождении им когнитивного теста, указывает издание. Она добавила, что будет внимательно следить за тем, как он ведет себя, особенно в спонтанных ситуациях.
Политтехнолог Демократической партии, который ранее консультировал Белый дом, назвал интервью "отсрочкой исполнения приговора", пишет газета.
Давний политтехнолог партии Дэвид Аксельрод признал, что Байден был "более воодушевлен" в ходе интервью и приводил "веские аргументы" в пользу того, что он сделал в прошлом. Но проблема, поднятая в ходе дебатов, по словам Аксельрода, касается его "пригодности" в следующие четыре года, а не его результатов за четыре последних года, добавляет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
5 июля, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Байден назвал себя "парнем, который остановил" Путина
Вчера, 03:41
 
В миреСШАКалифорнияАтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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