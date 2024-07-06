https://ria.ru/20240706/intervyu-1957869522.html

СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов

СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов - РИА Новости, 06.07.2024

СМИ раскритиковали интервью Байдена после дебатов

Интервью президента США Джо Байдена после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для Байдена, показалось ряду демократов в РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:03

2024-07-06T15:03

2024-07-06T15:03

в мире

сша

калифорния

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Интервью президента США Джо Байдена после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, которые многие сочли неудачными для Байдена, показалось ряду демократов в конгрессе и политтехнологам Демократической партии не слишком убедительным, сообщает газета Politico. Ранее на этой неделе Байден дал телеканалу ABC первое телеинтервью после дебатов. В ходе интервью президент, среди прочего, заявил, что не проходил тест на когнитивные способности, а также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования. "Отрицание проблемы - это не решение или путь к убеждению наших избирателей в том, что у (Байдена - ред.) есть потенциал или видение еще на четыре года", - цитирует издание слова одного из демократов в палате представителей США. Конгрессвуман-демократ от Калифорнии Джуди Чу заявила, что была встревожена ответом Байдена на вопрос о прохождении им когнитивного теста, указывает издание. Она добавила, что будет внимательно следить за тем, как он ведет себя, особенно в спонтанных ситуациях. Политтехнолог Демократической партии, который ранее консультировал Белый дом, назвал интервью "отсрочкой исполнения приговора", пишет газета. Давний политтехнолог партии Дэвид Аксельрод признал, что Байден был "более воодушевлен" в ходе интервью и приводил "веские аргументы" в пользу того, что он сделал в прошлом. Но проблема, поднятая в ходе дебатов, по словам Аксельрода, касается его "пригодности" в следующие четыре года, а не его результатов за четыре последних года, добавляет издание. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/predlozhenie-1957535484.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240706/bayden-1957812850.html

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атланта

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в мире, сша, калифорния, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена