https://ria.ru/20240706/ikona-1957833827.html

Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы

Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы - РИА Новости, 06.07.2024

Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы

Настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов в день празднества Владимирской иконы рассказал РИА Новости, что её РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:17

2024-07-06T10:17

2024-07-06T10:17

религия

москва

владимир

киев

иван iii

третьяковская галерея

религиозные праздники

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823207395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d42210227828eecd27c6a4b66ad9661e.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов в день празднества Владимирской иконы рассказал РИА Новости, что её почитают во всем христианском мире. Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В году есть несколько дней памяти иконы. Один из них – 6 июля – посвящён спасению Москвы от хана Ахмата при Иване III. В 1480 году войско хана отправилось на Русь, но развернулось в результате Стояния на реке Угре. Считается, что Владимирская икона, перевезённая тогда в Москву, сыграла в этом существенную роль. "Владимирская икона очень известна вообще для всего христианского мира – не только православного, а вообще христианского. Она считается одной из величайших святынь, которые на сегодняшний день милостью Божией сохранились для нас с вами, и, в частности, хранятся в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее", – рассказал протоиерей. Благодаря многочисленным чудесам Владимирский образ Божией Матери считается чудотворным. "Много раз она помогала верующим, приходящим к ней людям, спасать и столицу-Москву, и Россию. И поэтому она считается чудотворным образом: к ней приходят со всего мира и возносят перед ней молитвы. Никто не уходит не утешенным отсюда: храм доступен, там у нас сейчас музей – пожалуйста, в любой день, когда музей работает, можно прийти, помолиться и поклониться, и увидеть этот величайший образ, который является нам свидетельством милости Божией", – добавил отец Николай. До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской. В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея. "Икона сама датируется началом XII века. Точная дата ее написания неизвестна, её приблизительно определяют. Пришла она Русь уже в Московский период: сначала из Византии в Киев, затем из Киева во Владимир, а из Владимира – сюда, в Москву. И находится здесь уже на протяжении более 600 лет", – поделился протоиерей историей иконы.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907407712.html

https://ria.ru/20231105/ikona-1907642967.html

москва

владимир

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир, киев, иван iii, третьяковская галерея, религиозные праздники, религия