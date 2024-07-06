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Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы - РИА Новости, 06.07.2024
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Религия
 
10:17 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ikona-1957833827.html
Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы
Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы - РИА Новости, 06.07.2024
Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы
Настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов в день празднества Владимирской иконы рассказал РИА Новости, что её РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:17
2024-07-06T10:17
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов в день празднества Владимирской иконы рассказал РИА Новости, что её почитают во всем христианском мире. Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В году есть несколько дней памяти иконы. Один из них – 6 июля – посвящён спасению Москвы от хана Ахмата при Иване III. В 1480 году войско хана отправилось на Русь, но развернулось в результате Стояния на реке Угре. Считается, что Владимирская икона, перевезённая тогда в Москву, сыграла в этом существенную роль. "Владимирская икона очень известна вообще для всего христианского мира – не только православного, а вообще христианского. Она считается одной из величайших святынь, которые на сегодняшний день милостью Божией сохранились для нас с вами, и, в частности, хранятся в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее", – рассказал протоиерей. Благодаря многочисленным чудесам Владимирский образ Божией Матери считается чудотворным. "Много раз она помогала верующим, приходящим к ней людям, спасать и столицу-Москву, и Россию. И поэтому она считается чудотворным образом: к ней приходят со всего мира и возносят перед ней молитвы. Никто не уходит не утешенным отсюда: храм доступен, там у нас сейчас музей – пожалуйста, в любой день, когда музей работает, можно прийти, помолиться и поклониться, и увидеть этот величайший образ, который является нам свидетельством милости Божией", – добавил отец Николай. До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской. В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея. "Икона сама датируется началом XII века. Точная дата ее написания неизвестна, её приблизительно определяют. Пришла она Русь уже в Московский период: сначала из Византии в Киев, затем из Киева во Владимир, а из Владимира – сюда, в Москву. И находится здесь уже на протяжении более 600 лет", – поделился протоиерей историей иконы.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907407712.html
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москва, владимир, киев, иван iii, третьяковская галерея, религиозные праздники, религия
Религия, Москва, Владимир, Киев, Иван III, Третьяковская галерея, Религиозные праздники, Религия
Настоятель храма в Толмачах рассказал о почитании Владимирской иконы

Протоиерей Соколов: Владимирскую икону почитают во всем христианском мире

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВладимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах
Владимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Настоятель Никольского храма в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов в день празднества Владимирской иконы рассказал РИА Новости, что её почитают во всем христианском мире.
Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом. Верующие связывают с Владимирской иконой множество чудес, произошедших прежде всего во времена войн и нашествий неприятеля. В году есть несколько дней памяти иконы. Один из них – 6 июля – посвящён спасению Москвы от хана Ахмата при Иване III. В 1480 году войско хана отправилось на Русь, но развернулось в результате Стояния на реке Угре. Считается, что Владимирская икона, перевезённая тогда в Москву, сыграла в этом существенную роль.
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"Владимирская икона очень известна вообще для всего христианского мира – не только православного, а вообще христианского. Она считается одной из величайших святынь, которые на сегодняшний день милостью Божией сохранились для нас с вами, и, в частности, хранятся в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее", – рассказал протоиерей.
Благодаря многочисленным чудесам Владимирский образ Божией Матери считается чудотворным. "Много раз она помогала верующим, приходящим к ней людям, спасать и столицу-Москву, и Россию. И поэтому она считается чудотворным образом: к ней приходят со всего мира и возносят перед ней молитвы. Никто не уходит не утешенным отсюда: храм доступен, там у нас сейчас музей – пожалуйста, в любой день, когда музей работает, можно прийти, помолиться и поклониться, и увидеть этот величайший образ, который является нам свидетельством милости Божией", – добавил отец Николай.
До середины V века икона пребывала в Иерусалиме, а затем попала в Константинополь. В 1131 году ее прислал в подарок Юрию Долгорукому патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой во Владимир, поэтому впоследствии она и получила имя Владимирской.
В Москву икону принесли в 1395 году, установив в новом Успенском соборе. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году: на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре после этого возвратили в Успенский собор. В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах. С тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.
"Икона сама датируется началом XII века. Точная дата ее написания неизвестна, её приблизительно определяют. Пришла она Русь уже в Московский период: сначала из Византии в Киев, затем из Киева во Владимир, а из Владимира – сюда, в Москву. И находится здесь уже на протяжении более 600 лет", – поделился протоиерей историей иконы.
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