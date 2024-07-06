https://ria.ru/20240706/herson-1957881130.html
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:29
2024-07-06T16:29
2024-07-06T16:29
в мире
херсон
россия
херсонская область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240129/kherson-1924061101.html
херсон
россия
херсонская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , киев
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Киев
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне