https://ria.ru/20240706/herson-1957881130.html

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2024

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:29

2024-07-06T16:29

2024-07-06T16:29

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240129/kherson-1924061101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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