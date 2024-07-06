https://ria.ru/20240706/hamas-1957904239.html

СМИ: ХАМАС предварительно одобрило озвученную Байденом сделку с Израилем

СМИ: ХАМАС предварительно одобрило озвученную Байденом сделку с Израилем - РИА Новости, 06.07.2024

СМИ: ХАМАС предварительно одобрило озвученную Байденом сделку с Израилем

Палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:20

2024-07-06T18:20

2024-07-06T18:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников в ХАМАС и Египта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника сообщала, что ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры. "ХАМАС предварительно одобрило озвученное США предложение о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, отказавшись от ключевого требования о том, чтобы Израиль дал обязательства по полному прекращению войны на начальном этапе", - говорится в сообщении. Как сообщили источники агентству, сделка будет включать в себя полное шестинедельное прекращение огня и освобождение ряда заложников, включая женщин, пожилых людей и раненых в обмен на освобождение сотен палестинских заключённых. Источники добавили, что в течение 42 дней израильские силы выведут свои войска из густонаселенных районов Газы, а перемещённые лица смогут вернуться в свои дома на севере Газы. Отмечается, что в это же время ХАМАС, Израиль и посредники будут вести переговоры об условиях второго этапа сделки, который может включать в себя освобождение оставшихся гражданских и военных мужчин-заложников. Третий этап, по словам источников, будет включать в себя возвращение оставшихся заложников и тела погибших пленных и начало проекта по восстановлению сектора Газа. По данным агентства, одобрение ХАМАС сделки последовало за устными гарантиями от посредников о продолжении переговоров до достижения постоянного прекращения огня. В этой связи, согласно источникам, ХАМАС хочет получить от посредников письменные гарантии того, что Израиль продолжит переговоры о постоянном прекращении огня после вступления в силу первого этапа сделки. Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляло, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия. В среду канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская команда переговорщиков получила замечания палестинского движения ХАМАС касательно актуального плана сделки о прекращении огня. В пятницу в Катар отправился глава израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа для участия в дальнейших переговорах по сделке. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html

https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

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в мире, израиль, сша, египет, джо байден, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году