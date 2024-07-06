https://ria.ru/20240706/gruziya-1957872655.html

Президент Грузии прокомментировала перенос с США военных учений

Президент Грузии прокомментировала перенос с США военных учений - РИА Новости, 06.07.2024

Президент Грузии прокомментировала перенос с США военных учений

Перенос грузино-американских военных учений "Достойный партнер" несет угрозу стратегическому партнерству между странами и обороноспособности Грузии, заявила... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:31

2024-07-06T15:31

2024-07-06T15:31

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Перенос грузино-американских военных учений "Достойный партнер" несет угрозу стратегическому партнерству между странами и обороноспособности Грузии, заявила президент Саломе Зурабишвили. Ранее в Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. "Это наносит ущерб нашей стране. Это может быть таким же уровнем ущерба, что и российский закон для нашего европейского пути. Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия", - заявила Зурабишвили журналистам. Глава государства уверена, что причинной решения американской стороны стали действия властей Грузии. "Наше руководство не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир. Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны", - добавила президент.

https://ria.ru/20240625/aktivisty-1955260787.html

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грузия, сша, саломе зурабишвили, министерство обороны сша, в мире