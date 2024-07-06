https://ria.ru/20240706/grafik-1957913526.html

В Ростовской области отменили график временного отключения света

В Ростовской области отменили график временного отключения света - РИА Новости, 06.07.2024

В Ростовской области отменили график временного отключения света

График временного отключения света, введенный в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен, сообщает ПАО "Россети Юг". РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:25

2024-07-06T19:25

2024-07-06T19:25

жкх

ростовская область

со еэс

общество

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_496838dd73836337ec816fc63b4f7ee6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. График временного отключения света, введенный в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен, сообщает ПАО "Россети Юг". В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. "Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО "СО ЕЭС" "РДУ" (Ростовское РДУ) о вводе графика временного отключения потребления на территории Ростовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что график временного отключения потребления отменен. С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара в 40-42 градуса.

https://ria.ru/20240617/vspyshki-1953298576.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, ростовская область, со еэс, общество, погода