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В Ростовской области отменили график временного отключения света
В Ростовской области отменили график временного отключения света - РИА Новости, 06.07.2024
В Ростовской области отменили график временного отключения света
График временного отключения света, введенный в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен, сообщает ПАО "Россети Юг". РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:25
2024-07-06T19:25
2024-07-06T19:25
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. График временного отключения света, введенный в Ростовской области из-за перегрузки электросетей в связи с жарой, отменен, сообщает ПАО "Россети Юг". В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. "Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО "СО ЕЭС" "РДУ" (Ростовское РДУ) о вводе графика временного отключения потребления на территории Ростовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что график временного отключения потребления отменен. С начала июля в Ростовской области установилась жаркая погода. Спасатели распространили предупреждение о том, что в дневные часы на территории области ожидается сильная жара в 40-42 градуса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, ростовская область, со еэс, общество, погода
ЖКХ, Ростовская область, СО ЕЭС, Общество, Погода
В Ростовской области отменили график временного отключения света
В Ростовской области отменили введенный из-за жары график отключения света