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В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены" - РИА Новости, 06.07.2024
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Культура
 
15:21 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/graffiti-1957871452.html
В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены"
В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены" - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены"
Прием заявок на конкурс граффити "Стены" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:21
2024-07-06T15:21
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прием заявок на конкурс граффити "Стены" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице начался прием заявок на открытый конкурс граффити "Стены". Победители получат возможность раскрасить фасады домов в каждом из городских округов. Заявки на участие принимаются до 31 июля на портале "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что участвовать в конкурсе могут студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений Москвы, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити, а также просто жители столицы в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят попробовать свои силы в этом виде искусства, конкурс пройдет в несколько этапов. Помимо этого, в рамках конкурса будет учреждена номинация "Арт. Бульвар", для участия нужно подготовить макеты граффити до 21 июля, авторы десяти лучших эскизов распишут искусственные стены на Тверском бульваре. Затем москвичи путем голосования выберут троих победителей, их наградят во время Дня города. "Организатором открытого конкурса граффити для молодых художников является проект "Стены", входящий в проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Он направлен на формирование сообщества уличных художников и привлечение их к участию в оформлении арт-пространств и отдельных районов города", - добавили на сайте.
https://ria.ru/20240504/moskva-1943814805.html
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Культура, Москва, Новости культуры, Общество
В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены"

В Москве пройдет конкурс граффити для молодых художников "Стены"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города
Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прием заявок на конкурс граффити "Стены" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В столице начался прием заявок на открытый конкурс граффити "Стены". Победители получат возможность раскрасить фасады домов в каждом из городских округов. Заявки на участие принимаются до 31 июля на портале "Молодежь Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участвовать в конкурсе могут студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений Москвы, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты частных школ граффити, а также просто жители столицы в возрасте от 14 до 35 лет, которые хотят попробовать свои силы в этом виде искусства, конкурс пройдет в несколько этапов.
Помимо этого, в рамках конкурса будет учреждена номинация "Арт. Бульвар", для участия нужно подготовить макеты граффити до 21 июля, авторы десяти лучших эскизов распишут искусственные стены на Тверском бульваре. Затем москвичи путем голосования выберут троих победителей, их наградят во время Дня города.
"Организатором открытого конкурса граффити для молодых художников является проект "Стены", входящий в проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Он направлен на формирование сообщества уличных художников и привлечение их к участию в оформлении арт-пространств и отдельных районов города", - добавили на сайте.
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