https://ria.ru/20240706/gorlovka-1957950137.html

В Горловке из-за обстрелов частично обесточены поселок и жилой массив

В Горловке из-за обстрелов частично обесточены поселок и жилой массив - РИА Новости, 06.07.2024

В Горловке из-за обстрелов частично обесточены поселок и жилой массив

Поселок шахты "19/20" и жилмассив "Комсомолец" частично обесточены в субботу в Горловке в результате обстрелов украинских войск, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:44

2024-07-06T23:44

2024-07-06T23:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Поселок шахты "19/20" и жилмассив "Комсомолец" частично обесточены в субботу в Горловке в результате обстрелов украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): частично обесточены посёлок шахты "19/20" и жилмассив "Комсомолец", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В представительстве добавили, что в результате атак ВСУ в Петровском районе Донецка зафиксировано прямое попадание в ТЦ "Галактика", кроме того, произошло возгорание частного жилого дома по улице Шевченко. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненых мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти человек. По данным МЧС России, в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957898105.html

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957886607.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк