https://ria.ru/20240706/gaz-1957949431.html

Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа

Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа - РИА Новости, 06.07.2024

Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:36

2024-07-06T23:36

2024-07-06T23:40

алушта

происшествия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета", - написала Огнева в своем Telegram-канале.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

https://ria.ru/20240706/pozhar-1957928995.html

алушта

республика крым

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алушта, происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)