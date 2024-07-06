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Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа
Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа - РИА Новости, 06.07.2024
Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа
Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:36
2024-07-06T23:36
2024-07-06T23:40
алушта
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в городе в воскресенье возможно полное или частичное отключение газа из-за аварии на газопроводе."В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета", - написала Огнева в своем Telegram-канале.Возгорание газораспределителя произошло под Алуштой в районе села Виноградное, МЧС и лесники работают на месте над недопущением распространения огня, сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957928995.html
алушта
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алушта, происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Алушта, Происшествия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Алушты предупредили о полном или частичном отключение газа
Власти Алушты: возможно полное или частичное отключение газа из-за возгорания