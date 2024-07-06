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Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2024
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21:19 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/gaz-1957935106.html
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2024
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре
Транспортировка туркменского газа через Турцию будет способствовать энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:19
2024-07-06T21:19
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Транспортировка туркменского газа через Турцию будет способствовать энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Подчеркнув успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад, Йылмаз сказал, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми. "Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", - приводит его слова турецкое госагентство Anadolu. Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка. Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".
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цены на нефть, турция, европа, восток, рашид мередов, туркмения
Цены на нефть, Турция, Европа, Восток, Рашид Мередов, Туркмения
Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Йылмаз: транспортировка газа из Туркмении через Турцию может помочь Европе

© AP Photo / Murad SezerГазотранспортная система Турции
Газотранспортная система Турции - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Газотранспортная система Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Транспортировка туркменского газа через Турцию будет способствовать энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Подчеркнув успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад, Йылмаз сказал, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми.
«
"Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", - приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.
Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка.
Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркмении
8 марта, 10:01
 
Цены на нефтьТурцияЕвропаВостокРашид МередовТуркмения
 
 
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