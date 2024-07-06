https://ria.ru/20240706/gaz-1957935106.html

Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре - РИА Новости, 06.07.2024

Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Транспортировка туркменского газа через Турцию будет способствовать энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:19

2024-07-06T21:19

2024-07-06T21:19

цены на нефть

турция

европа

восток

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Транспортировка туркменского газа через Турцию будет способствовать энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. Подчеркнув успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад, Йылмаз сказал, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми. "Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов", - приводит его слова турецкое госагентство Anadolu. Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка. Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что "строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона".

https://ria.ru/20240308/gaz-1931873453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, турция, европа, восток, рашид мередов, туркмения