https://ria.ru/20240706/gaz-1957844762.html

"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля

"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля - РИА Новости, 06.07.2024

"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:02

2024-07-06T12:02

2024-07-06T12:02

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания. "С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании, Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища. Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.

https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, газпром