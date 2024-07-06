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"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля - РИА Новости, 06.07.2024
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12:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/gaz-1957844762.html
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля - РИА Новости, 06.07.2024
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:02
2024-07-06T12:02
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания. "С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании, Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища. Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.
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экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" обновил рекорд поставок газа российским потребителям для июля

"Газпром" за сутки поставил российским потребителям 688,8 миллиона кубометров

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области
На территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июля, новый максимум в 688,8 миллиона кубометров достигнут 4 июля, сообщила компания.
"С 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 688,8 миллиона кубометров – зафиксирован 4 июля", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании,
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Отмечается, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища.
Также уточняется, что в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из ЕСГ России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня – 691 миллион кубометров газа.
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