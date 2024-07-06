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Фрегат "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу
Фрегат "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу - РИА Новости, 06.07.2024
Фрегат "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу
Отряд кораблей во главе с фрегатом Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:18
2024-07-06T20:18
2024-07-06T20:18
безопасность
венесуэла
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отряд кораблей во главе с фрегатом Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе флота. "Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлился пять дней, за это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты, сообщили во флоте. Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".
https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, венесуэла, адмирал горшков (фрегат), в мире, северный флот вмф россии
Безопасность, Венесуэла, Адмирал Горшков (фрегат), В мире, Северный флот ВМФ России
Фрегат "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу
Отряд кораблей Северного флота совершил деловой заход в Венесуэлу
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отряд кораблей во главе с фрегатом Северного флота "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в Венесуэлу, сообщили в пресс-службе флота.
«
"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с фрегатом деловой заход выполнил средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлился пять дней, за это время экипажи кораблей пополнили запасы пресной воды и продовольствия и отдохнули от несения ходовой вахты, сообщили во флоте.
Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон".