Фицо поддержал мирную инициативу Орбана
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана, посетившего Москву и Киев
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и Москву.
"Вчера на (мероприятии у замка - ред.) Девин я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву. У конфликта на Украине нет военного решения. Я отношусь к политикам, которые поддерживают скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием Украины, России, США, Китая и Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.
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По его мнению, если будет отдано предпочтение не переговорам о мире, а эскалации, то конфликт на Украине может перейти в более страшную стадию.
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"Мир не получится достичь никакими ультиматумами, выдвижением нереалистичных условий. Переговоры о мире будут чрезвычайно сложны, но для всего мира будет лучше, если бы следующие месяцы, возможно, годы взаимного убийства заменили месяцы тяжелых переговоров, которые бы вели к справедливому миру", - добавил Фицо.
Он добавил, что мир придал бы динамику переговорам о вступлении Украины в Европейский союз, которое Словакия поддерживает.
Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, добавив, что если бы не состояние здоровья, то он был бы рад к нему присоединиться.
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