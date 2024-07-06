https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html

Фицо поддержал мирную инициативу Орбана

Фицо поддержал мирную инициативу Орбана - РИА Новости, 06.07.2024

Фицо поддержал мирную инициативу Орбана

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:15

2024-07-06T20:15

2024-07-06T20:15

в мире

украина

словакия

киев

роберт фицо

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg

БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и Москву. "Вчера на (мероприятии у замка - ред.) Девин я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву. У конфликта на Украине нет военного решения. Я отношусь к политикам, которые поддерживают скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием Украины, России, США, Китая и Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.По его мнению, если будет отдано предпочтение не переговорам о мире, а эскалации, то конфликт на Украине может перейти в более страшную стадию. "Мир не получится достичь никакими ультиматумами, выдвижением нереалистичных условий. Переговоры о мире будут чрезвычайно сложны, но для всего мира будет лучше, если бы следующие месяцы, возможно, годы взаимного убийства заменили месяцы тяжелых переговоров, которые бы вели к справедливому миру", - добавил Фицо. Он добавил, что мир придал бы динамику переговорам о вступлении Украины в Европейский союз, которое Словакия поддерживает. Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, добавив, что если бы не состояние здоровья, то он был бы рад к нему присоединиться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html

украина

словакия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, виктор орбан