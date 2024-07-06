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Фицо поддержал мирную инициативу Орбана - РИА Новости, 06.07.2024
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20:15 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/fitso-1957922788.html
Фицо поддержал мирную инициативу Орбана
Фицо поддержал мирную инициативу Орбана - РИА Новости, 06.07.2024
Фицо поддержал мирную инициативу Орбана
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:15
2024-07-06T20:15
в мире
украина
словакия
киев
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и Москву. "Вчера на (мероприятии у замка - ред.) Девин я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву. У конфликта на Украине нет военного решения. Я отношусь к политикам, которые поддерживают скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием Украины, России, США, Китая и Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.По его мнению, если будет отдано предпочтение не переговорам о мире, а эскалации, то конфликт на Украине может перейти в более страшную стадию. "Мир не получится достичь никакими ультиматумами, выдвижением нереалистичных условий. Переговоры о мире будут чрезвычайно сложны, но для всего мира будет лучше, если бы следующие месяцы, возможно, годы взаимного убийства заменили месяцы тяжелых переговоров, которые бы вели к справедливому миру", - добавил Фицо. Он добавил, что мир придал бы динамику переговорам о вступлении Украины в Европейский союз, которое Словакия поддерживает. Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, добавив, что если бы не состояние здоровья, то он был бы рад к нему присоединиться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, виктор орбан
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Виктор Орбан
Фицо поддержал мирную инициативу Орбана

Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана, посетившего Москву и Киев

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает мирную инициативу своего венгерского коллеги Виктора Орбана, который недавно посетил Киев и Москву.
"Вчера на (мероприятии у замка - ред.) Девин я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву. У конфликта на Украине нет военного решения. Я отношусь к политикам, которые поддерживают скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием Украины, России, США, Китая и Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
Вчера, 08:00
По его мнению, если будет отдано предпочтение не переговорам о мире, а эскалации, то конфликт на Украине может перейти в более страшную стадию.
«
"Мир не получится достичь никакими ультиматумами, выдвижением нереалистичных условий. Переговоры о мире будут чрезвычайно сложны, но для всего мира будет лучше, если бы следующие месяцы, возможно, годы взаимного убийства заменили месяцы тяжелых переговоров, которые бы вели к справедливому миру", - добавил Фицо.
Он добавил, что мир придал бы динамику переговорам о вступлении Украины в Европейский союз, которое Словакия поддерживает.
Вечером в пятницу Фицо впервые появился на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. Фицо выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, который посетил Киев и Москву, добавив, что если бы не состояние здоровья, то он был бы рад к нему присоединиться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВиктор Орбан
 
 
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