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Премьер Словакии заявил о необходимости противостоять либерализму
Премьер Словакии заявил о необходимости противостоять либерализму - РИА Новости, 06.07.2024
Премьер Словакии заявил о необходимости противостоять либерализму
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости противостоять распространению абсурдных либеральных и прогрессивистских идеологий, которые вредят... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:36
2024-07-06T00:36
2024-07-06T00:36
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БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости противостоять распространению абсурдных либеральных и прогрессивистских идеологий, которые вредят стране. "Мы должны вместе поставить огромный заслон перед абсурдными прогрессивистскими и либеральными идеологиями, которые распространяются как рак", - сказал Фицо, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником. По его словам, подобные взгляды вредят Словакии, а для противостояния им, например, в конституции уже было закреплено то, что брак является союзом мужчины и женщины. "Если нам снова будут угрожать идеологии, которые распространяются как яд, которые идут вразрез с тем, что написано в нашей конституции, возможно, мы должны будем искать совпадения на политической сцене в дальнейших шагах по корректировке конституции для того, чтобы этот заслон против либеральных и прогрессивистских идеологий был еще более сильным", - добавил Фицо. Это первое выступление Фицо на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, НАТО
Премьер Словакии заявил о необходимости противостоять либерализму
Фицо призвал противостоять либеральным идеологиям, которые вредят Словакии
БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости противостоять распространению абсурдных либеральных и прогрессивистских идеологий, которые вредят стране.
"Мы должны вместе поставить огромный заслон перед абсурдными прогрессивистскими и либеральными идеологиями, которые распространяются как рак", - сказал Фицо, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником.
По его словам, подобные взгляды вредят Словакии, а для противостояния им, например, в конституции уже было закреплено то, что брак является союзом мужчины и женщины.
"Если нам снова будут угрожать идеологии, которые распространяются как яд, которые идут вразрез с тем, что написано в нашей конституции, возможно, мы должны будем искать совпадения на политической сцене в дальнейших шагах по корректировке конституции для того, чтобы этот заслон против либеральных и прогрессивистских идеологий был еще более сильным", - добавил Фицо.
Это первое выступление Фицо на публике после совершенного на него покушения в середине мая. Премьера Словакии на торжественном мероприятии в Девинском граде в Братиславе
встретили долгими аплодисментами. Он выступал стоя, его речь длилась порядка 20 минут.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.