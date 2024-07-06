https://ria.ru/20240706/festival-1957891727.html
Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"
Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 06.07.2024
Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня", он пройдет на Красной площади, участниками станут оркестры Минобороны, Росгвардии,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:22
2024-07-06T17:22
2024-07-06T17:22
городское хозяйство москвы
москва
россия
сергей собянин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня", он пройдет на Красной площади, участниками станут оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС и коллективы других стран, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В этом году фестиваль будет проходить с 23 августа по 1 сентября. "Для проведения XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выделят грант из городского бюджета. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. По традиции он пройдет на Красной площади. Кроме того, как и в прошлые годы, военные оркестры выступят в городских парках, скверах, на аллеях и других площадках столицы. Основными участниками станут оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО России, а также коллективы других стран", - говорится в сообщении. Уточняется. что смысловой и музыкальной доминантой выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!".
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городское хозяйство москвы, москва, россия, сергей собянин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Сергей Собянин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня"
Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня" на Красной площади