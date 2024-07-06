https://ria.ru/20240706/festival-1957871645.html

В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:23

2024-07-06T15:23

2024-07-06T15:23

общество

москва

сколково

сергей собянин

экспоцентр

манеж

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Главным событием второй половины лета станет "Территория будущего. Москва 2030". Масштабный форум-фестиваль посвящён развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Фестиваль продлится с 1 августа по 8 сентября и будет проходить более чем на 30 площадках в разных районах города. Все 39 дней "Территория будущего. Москва 2030" обещает насыщенную программу - большая часть активностей пройдет на свежем воздухе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на площадках москвичи и гости города смогут увидеть достижения московских производителей, последние достижения градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, а также передовые технологии в сферах здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта. Мэр подчеркнул, что основные площадки "Территории будущего. Москва 2030" расположатся в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сколково. Так, например, в "Манеже" откроется большая интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Там можно будет увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон "Москва-2024". Помимо этого, на Манежной площади расположится экспозиция "Цифровые технологии Москвы", которая приурочена к 30-летию Рунета. С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади будет проходить масштабный кулинарный праздник. На "Красном Октябре" будет размещена площадка "Москва 2030: фестиваль на Октябре", на которой можно узнать о философии городской жизни и о том, что формирует город будущего - идеях, вкусах, привычках горожан. Гостей площадки ждут киберсады, современные виды спорта, стрит-арт, маркет и концертная программа. Экспозиция Гостиного Двора расскажет о развитии социальной сферы. Ее основная тематика - единение человека, семьи и города. "Заповедное посольство в "Зарядье" обучит гостей основам финансовой грамотности. Посетители смогут обсудить интересующие экономические вопросы не только с экспертами, но с ИИ и роботами, получить финансовые предсказания, сыграть в игру "Звуки финансовой грамотности", а также пройти "Финансовый чекап", - подчеркнули на сайте. В парке "Музеон" с современной городской средой Москвы, формируемой по программе "Мой район", гостей познакомит интерактивная площадка. По словам мэра, парк превратится в "город в городе", где собраны, к примеру, инновационные детские площадки и настоящий кинокластер. В Сколково пройдет фестиваль "Портал 2030-2050", который объединит более 70 спикеров: футурологов, визионеров, ученых и предпринимателей, которые обсудят тренды жизни в городе в 2030-2050 годах. "В Парке Горького молодежь узнает о карьерных возможностях, в том числе о работе в команде столицы. Будущие специалисты смогут примерить на себя городские профессии и стать теми, кто строит город будущего - Москву 2030", - добавил мэр. Беговой центр, и скейт-парк, и площадки для падел-тенниса и пляжного волейбола оборудуют в Лужниках. Помимо этого, там пройдет мультиспортивный турнир "Фиджитал-Игры 2024", их формат будет сочетать традиционные спортивные дисциплины и их цифровые аналоги. "Как и всегда, проводниками посетителей по этому яркому и масштабному проекту станут волонтеры Москвы - более 5000 человек. Они помогут в навигации на площадках, информировании и ответят на интересующие вопросы", - подытожил Собянин.

https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html

https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html

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москва

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общество, москва, сколково, сергей собянин, экспоцентр, манеж