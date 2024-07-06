Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/festival-1957871645.html
В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:23
2024-07-06T15:23
общество
москва
сколково
сергей собянин
экспоцентр
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953732796_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_87e96dd66f188bbdfe8f3a62b8669033.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Главным событием второй половины лета станет "Территория будущего. Москва 2030". Масштабный форум-фестиваль посвящён развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Фестиваль продлится с 1 августа по 8 сентября и будет проходить более чем на 30 площадках в разных районах города. Все 39 дней "Территория будущего. Москва 2030" обещает насыщенную программу - большая часть активностей пройдет на свежем воздухе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на площадках москвичи и гости города смогут увидеть достижения московских производителей, последние достижения градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, а также передовые технологии в сферах здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта. Мэр подчеркнул, что основные площадки "Территории будущего. Москва 2030" расположатся в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сколково. Так, например, в "Манеже" откроется большая интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Там можно будет увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон "Москва-2024". Помимо этого, на Манежной площади расположится экспозиция "Цифровые технологии Москвы", которая приурочена к 30-летию Рунета. С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади будет проходить масштабный кулинарный праздник. На "Красном Октябре" будет размещена площадка "Москва 2030: фестиваль на Октябре", на которой можно узнать о философии городской жизни и о том, что формирует город будущего - идеях, вкусах, привычках горожан. Гостей площадки ждут киберсады, современные виды спорта, стрит-арт, маркет и концертная программа. Экспозиция Гостиного Двора расскажет о развитии социальной сферы. Ее основная тематика - единение человека, семьи и города. "Заповедное посольство в "Зарядье" обучит гостей основам финансовой грамотности. Посетители смогут обсудить интересующие экономические вопросы не только с экспертами, но с ИИ и роботами, получить финансовые предсказания, сыграть в игру "Звуки финансовой грамотности", а также пройти "Финансовый чекап", - подчеркнули на сайте. В парке "Музеон" с современной городской средой Москвы, формируемой по программе "Мой район", гостей познакомит интерактивная площадка. По словам мэра, парк превратится в "город в городе", где собраны, к примеру, инновационные детские площадки и настоящий кинокластер. В Сколково пройдет фестиваль "Портал 2030-2050", который объединит более 70 спикеров: футурологов, визионеров, ученых и предпринимателей, которые обсудят тренды жизни в городе в 2030-2050 годах. "В Парке Горького молодежь узнает о карьерных возможностях, в том числе о работе в команде столицы. Будущие специалисты смогут примерить на себя городские профессии и стать теми, кто строит город будущего - Москву 2030", - добавил мэр. Беговой центр, и скейт-парк, и площадки для падел-тенниса и пляжного волейбола оборудуют в Лужниках. Помимо этого, там пройдет мультиспортивный турнир "Фиджитал-Игры 2024", их формат будет сочетать традиционные спортивные дисциплины и их цифровые аналоги. "Как и всегда, проводниками посетителей по этому яркому и масштабному проекту станут волонтеры Москвы - более 5000 человек. Они помогут в навигации на площадках, информировании и ответят на интересующие вопросы", - подытожил Собянин.
https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html
https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html
https://ria.ru/20240706/graffiti-1957871452.html
москва
сколково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953732796_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_289058d9f9b3a930ea76d88433a94c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сколково, сергей собянин, экспоцентр, манеж
Общество, Москва, Сколково, Сергей Собянин, Экспоцентр, Манеж
В Москве пройдет форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

В Москве с 1 августа начнется фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
«
"Главным событием второй половины лета станет "Территория будущего. Москва 2030". Масштабный форум-фестиваль посвящён развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Фестиваль продлится с 1 августа по 8 сентября и будет проходить более чем на 30 площадках в разных районах города. Все 39 дней "Территория будущего. Москва 2030" обещает насыщенную программу - большая часть активностей пройдет на свежем воздухе", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Максим Ликсутов: передвижение по Москве в 2024 году станет еще комфортнее
14 марта, 12:00
Отмечается, что на площадках москвичи и гости города смогут увидеть достижения московских производителей, последние достижения градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, а также передовые технологии в сферах здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта.
Мэр подчеркнул, что основные площадки "Территории будущего. Москва 2030" расположатся в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сколково. Так, например, в "Манеже" откроется большая интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Там можно будет увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон "Москва-2024". Помимо этого, на Манежной площади расположится экспозиция "Цифровые технологии Москвы", которая приурочена к 30-летию Рунета. С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади будет проходить масштабный кулинарный праздник.
На "Красном Октябре" будет размещена площадка "Москва 2030: фестиваль на Октябре", на которой можно узнать о философии городской жизни и о том, что формирует город будущего - идеях, вкусах, привычках горожан. Гостей площадки ждут киберсады, современные виды спорта, стрит-арт, маркет и концертная программа.
Экспозиция Гостиного Двора расскажет о развитии социальной сферы. Ее основная тематика - единение человека, семьи и города.
18-миллионный посетитель выставки Россия Елизавета Савина с родителями и братом, 4 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек
4 июля, 20:45
«
"Заповедное посольство в "Зарядье" обучит гостей основам финансовой грамотности. Посетители смогут обсудить интересующие экономические вопросы не только с экспертами, но с ИИ и роботами, получить финансовые предсказания, сыграть в игру "Звуки финансовой грамотности", а также пройти "Финансовый чекап", - подчеркнули на сайте.
В парке "Музеон" с современной городской средой Москвы, формируемой по программе "Мой район", гостей познакомит интерактивная площадка. По словам мэра, парк превратится в "город в городе", где собраны, к примеру, инновационные детские площадки и настоящий кинокластер.
В Сколково пройдет фестиваль "Портал 2030-2050", который объединит более 70 спикеров: футурологов, визионеров, ученых и предпринимателей, которые обсудят тренды жизни в городе в 2030-2050 годах.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10
«
"В Парке Горького молодежь узнает о карьерных возможностях, в том числе о работе в команде столицы. Будущие специалисты смогут примерить на себя городские профессии и стать теми, кто строит город будущего - Москву 2030", - добавил мэр.
Беговой центр, и скейт-парк, и площадки для падел-тенниса и пляжного волейбола оборудуют в Лужниках. Помимо этого, там пройдет мультиспортивный турнир "Фиджитал-Игры 2024", их формат будет сочетать традиционные спортивные дисциплины и их цифровые аналоги.
«
"Как и всегда, проводниками посетителей по этому яркому и масштабному проекту станут волонтеры Москвы - более 5000 человек. Они помогут в навигации на площадках, информировании и ответят на интересующие вопросы", - подытожил Собянин.
Мастер-классы по граффити на ВДНХ в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Москве начался прием заявок на конкурс граффити "Стены"
Вчера, 15:21
 
ОбществоМоскваСколковоСергей СобянинЭкспоцентрМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала