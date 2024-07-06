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Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral - РИА Новости, 06.07.2024
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16:03 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/estoniya-1957877230.html
Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral
Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral - РИА Новости, 06.07.2024
Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral
Министерство обороны Эстонии сообщило в соцсети X о доставке на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и ракет к ним, не уточнив... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:03
2024-07-06T16:03
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии сообщило в соцсети X о доставке на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и ракет к ним, не уточнив подробностей о количестве этих ЗРК.В июне эстонское издание Postimees сообщило, что Эстония, Франция, Бельгия, Венгрия и Кипр подписали совместный договор о закупке ЗРК малой дальности Mistral. Ранее в том же месяце газета сообщала со ссылкой на минобороны Эстонии, что страна передаст Украине пусковые установки и ракеты Mistral. "Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на странице минобороны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240619/estoniya-1953874147.html
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украина, эстония, россия, нато
Украина, Эстония, Россия, НАТО
Эстония сообщила о доставке на Украину ЗРК Mistral

Минобороны Эстонии сообщило о доставке на Украину ЗРК малой дальности Mistral

© Фото : U.S. Army / Paolo BovoЗапуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral
Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : U.S. Army / Paolo Bovo
Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии сообщило в соцсети X о доставке на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Mistral и ракет к ним, не уточнив подробностей о количестве этих ЗРК.
В июне эстонское издание Postimees сообщило, что Эстония, Франция, Бельгия, Венгрия и Кипр подписали совместный договор о закупке ЗРК малой дальности Mistral. Ранее в том же месяце газета сообщала со ссылкой на минобороны Эстонии, что страна передаст Украине пусковые установки и ракеты Mistral.
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"Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на странице минобороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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