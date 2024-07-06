https://ria.ru/20240706/eksport-1957827080.html

Экспорт пшеницы с Украины в июне упал почти вдвое

Экспорт пшеницы с Украины в июне упал почти вдвое - РИА Новости, 06.07.2024

Экспорт пшеницы с Украины в июне упал почти вдвое

Экспорт пшеницы с Украины в июне упал почти вдвое по сравнению с маем - до минимальных за год 908 тысяч тонн, подсчитало РИА Новости по данным украинского... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:04

2024-07-06T09:04

2024-07-06T09:04

экономика

украина

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Экспорт пшеницы с Украины в июне упал почти вдвое по сравнению с маем - до минимальных за год 908 тысяч тонн, подсчитало РИА Новости по данным украинского минсельхоза. За месяц вывоз украинской пшеницы сократился в 1,8 раза, до 908 тысячи тонн. Меньший объем в последнее время экспортировали лишь в июле 2023 года. При этом в прошлом июне экспорт, наоборот, вырос - на 34%. Одновременно сократились продажи кукурузы за рубеж - на 19%, до 2,89 миллиона тонн, а также ячменя - в 2,5 раза, до 82 тысяч тонн. В целом с Украины в июне было вывезено 3,9 миллиона тонн зерна, что ниже результата прошлого месяца на 28%, а также меньше среднемесячного значения за предыдущие 12 месяцев (4,1 миллиона тонн).

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html

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экономика, украина