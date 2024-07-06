https://ria.ru/20240706/ekskursii-1957888500.html

Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников

Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников - РИА Новости, 06.07.2024

Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников

Шесть бесплатных международных киноэкспедиций для школьников Москвы провела киностудия Горького, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:06

2024-07-06T17:06

2024-07-06T17:06

москва

сербия

белоруссия

сергей собянин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шесть бесплатных международных киноэкспедиций для школьников Москвы провела киностудия Горького, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников. С октября по июль Кинокампус Горького организовал тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Экспедиции прошли в рамках проекта "Москва - город кино". В программе кинопутешествий были мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в каждой поездке школьники сняли тематические короткометражные фильмы, их планируется показать на Московском международном фестивале молодëжного кино "Высоко". "Кинокампус - это проект старейшей московской киностудии для школьников, которые планируют развиваться в киноиндустрии. Там есть всё необходимое, в том числе студии для съёмок и звукозаписи", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240706/graffiti-1957871452.html

москва

сербия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сербия, белоруссия, сергей собянин