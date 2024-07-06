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Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников - РИА Новости, 06.07.2024
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17:06 06.07.2024
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Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников
Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников - РИА Новости, 06.07.2024
Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников
Шесть бесплатных международных киноэкспедиций для школьников Москвы провела киностудия Горького, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:06
2024-07-06T17:06
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шесть бесплатных международных киноэкспедиций для школьников Москвы провела киностудия Горького, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников. С октября по июль Кинокампус Горького организовал тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Экспедиции прошли в рамках проекта "Москва - город кино". В программе кинопутешествий были мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в каждой поездке школьники сняли тематические короткометражные фильмы, их планируется показать на Московском международном фестивале молодëжного кино "Высоко". "Кинокампус - это проект старейшей московской киностудии для школьников, которые планируют развиваться в киноиндустрии. Там есть всё необходимое, в том числе студии для съёмок и звукозаписи", - добавил мэр.
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москва, сербия, белоруссия, сергей собянин
Москва, Сербия, Белоруссия, Сергей Собянин
Киностудия Горького провела шесть бесплатных киноэкспедиций для школьников

Киностудия Горького провела шесть международных киноэкспедиций для школьников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКиностудия имени Горького
Киностудия имени Горького - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Киностудия имени Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шесть бесплатных международных киноэкспедиций для школьников Москвы провела киностудия Горького, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников. С октября по июль Кинокампус Горького организовал тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Экспедиции прошли в рамках проекта "Москва - город кино". В программе кинопутешествий были мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в каждой поездке школьники сняли тематические короткометражные фильмы, их планируется показать на Московском международном фестивале молодëжного кино "Высоко".
"Кинокампус - это проект старейшей московской киностудии для школьников, которые планируют развиваться в киноиндустрии. Там есть всё необходимое, в том числе студии для съёмок и звукозаписи", - добавил мэр.
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