Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/efimov-1957798713.html
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ - РИА Новости, 06.07.2024
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ
До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:05
2024-07-06T12:05
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg
МОСКВА, 6 июля – РИА Новости. До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тысячи гектаров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что активное строительство идет на трех проектах общей площадью более 28 гектаров.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что до конца года город намерен вывести на нулевой цикл строительных работ минимум шесть проектов площадью более 65 гектаров. В декабре планируется завершить работы в рамках проекта КРТ бывшей промзоны “Октябрьское Поле”.
https://ria.ru/20240704/efimov-1957318091.html
https://ria.ru/20240705/zhile-1957516836.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_572:0:3303:2048_1920x0_80_0_0_904e64ce559d6330841d04f482bb6c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ

Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июля – РИА Новости. До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тысячи гектаров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Ефимов: инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ
4 июля, 14:08
Уточняется, что активное строительство идет на трех проектах общей площадью более 28 гектаров.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что до конца года город намерен вывести на нулевой цикл строительных работ минимум шесть проектов площадью более 65 гектаров. В декабре планируется завершить работы в рамках проекта КРТ бывшей промзоны “Октябрьское Поле”.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят жилье по реновации по КРТ
Вчера, 09:06
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала