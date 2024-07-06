Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июля – РИА Новости. До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тысячи гектаров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что активное строительство идет на трех проектах общей площадью более 28 гектаров.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что до конца года город намерен вывести на нулевой цикл строительных работ минимум шесть проектов площадью более 65 гектаров. В декабре планируется завершить работы в рамках проекта КРТ бывшей промзоны “Октябрьское Поле”.