https://ria.ru/20240706/efimov-1957798713.html

Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ

Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ - РИА Новости, 06.07.2024

Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ

До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:05

2024-07-06T12:05

2024-07-06T12:05

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949610758_0:0:3452:1943_1920x0_80_0_0_90ba10b299083c2ec37ab627329439a3.jpg

МОСКВА, 6 июля – РИА Новости. До конца этого года власти Москвы планируют увеличить число активных проектов комплексного развития территорий (КРТ) с 85 до 142, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тысячи гектаров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что активное строительство идет на трех проектах общей площадью более 28 гектаров.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что до конца года город намерен вывести на нулевой цикл строительных работ минимум шесть проектов площадью более 65 гектаров. В декабре планируется завершить работы в рамках проекта КРТ бывшей промзоны “Октябрьское Поле”.

https://ria.ru/20240704/efimov-1957318091.html

https://ria.ru/20240705/zhile-1957516836.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва