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В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
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23:31 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека
Два человека пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи и четырьмя легковыми машинами в Новороссийске в Краснодарском крае,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:31
2024-07-06T23:31
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи и четырьмя легковыми машинами в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщили в УМВД города. "В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и 35-летняя женщина, пациент медицинского автомобиля. Пострадавшие доставлены в городскую больницу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 26-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался по улице Магистральная и столкнулся с тремя иномарками.
https://ria.ru/20240706/dtp-1957941785.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека

В Новороссийске два человека пострадали в ДТП с участием скорой и 4 иномарок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля скорой медицинской помощи и четырьмя легковыми машинами в Новороссийске в Краснодарском крае, сообщили в УМВД города.
«
"В результате ДТП пострадали водитель скорой помощи и 35-летняя женщина, пациент медицинского автомобиля. Пострадавшие доставлены в городскую больницу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 26-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался по улице Магистральная и столкнулся с тремя иномарками.
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ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
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