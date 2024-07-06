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В Воронежской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 06.07.2024
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22:20 06.07.2024
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В Воронежской области пять человек погибли в ДТП
В Воронежской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 06.07.2024
В Воронежской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли, пятилетняя девочка получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:20
2024-07-06T22:20
происшествия
воронежская область
калачевский район
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, пятилетняя девочка получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла примерно в 19.15 мск в Калачевском районе на 28-м километре автодороги "Калач - Новая Криуша - Скрипниково". "По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. Вследствие этого произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2111", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ-2111 погибли. "Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм также скончались на месте происшествия. Пассажир указанного автомобиля, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
https://ria.ru/20240706/moskva-1957918731.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, калачевский район
Происшествия, Воронежская область, Калачевский район
В Воронежской области пять человек погибли в ДТП

В ДТП под Воронежем погибли пять человек, пострадала 5-летняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Пять человек погибли, пятилетняя девочка получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла примерно в 19.15 мск в Калачевском районе на 28-м километре автодороги "Калач - Новая Криуша - Скрипниково".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Вчера, 19:56
«
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. Вследствие этого произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2111", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗ-2111 погибли.
"Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм также скончались на месте происшествия. Пассажир указанного автомобиля, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщает полиция.
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