https://ria.ru/20240706/dtp-1957860445.html

В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024

В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:09

2024-07-06T14:09

2024-07-06T14:16

происшествия

авто

саратов

чехов

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957861027_0:87:961:627_1920x0_80_0_0_2445f377a73205dde184c6e961504d6f.jpg

САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. "По предварительным данным, в 11.40 (10.40 мск) напротив дома 12/36 по улице Чехова произошло столкновение автомобилей "Газель" под управлением мужчины 1993 года рождения и Honda CR-V под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля "Газель", данные которого устанавливаются, были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что повреждения получила "Газель", следовавшая по маршруту 67.Областное управление СК РФ отмечает в Telegram-канале, что начало процессуальную проверку по сообщению о травмировании пассажирки маршрутки.

https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html

саратов

чехов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, саратов, чехов, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik