https://ria.ru/20240706/dtp-1957860445.html
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека
Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:09
2024-07-06T14:09
2024-07-06T14:16
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. "По предварительным данным, в 11.40 (10.40 мск) напротив дома 12/36 по улице Чехова произошло столкновение автомобилей "Газель" под управлением мужчины 1993 года рождения и Honda CR-V под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля "Газель", данные которого устанавливаются, были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что повреждения получила "Газель", следовавшая по маршруту 67.Областное управление СК РФ отмечает в Telegram-канале, что начало процессуальную проверку по сообщению о травмировании пассажирки маршрутки.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, саратов, чехов, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Саратов, Чехов, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека
В Саратове столкнулись маршрутный автобус и кроссовер, пострадали два человека