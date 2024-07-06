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В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
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14:09 06.07.2024 (обновлено: 14:16 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/dtp-1957860445.html
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека - РИА Новости, 06.07.2024
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека
Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:09
2024-07-06T14:16
происшествия
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. "По предварительным данным, в 11.40 (10.40 мск) напротив дома 12/36 по улице Чехова произошло столкновение автомобилей "Газель" под управлением мужчины 1993 года рождения и Honda CR-V под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля "Газель", данные которого устанавливаются, были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что повреждения получила "Газель", следовавшая по маршруту 67.Областное управление СК РФ отмечает в Telegram-канале, что начало процессуальную проверку по сообщению о травмировании пассажирки маршрутки.
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происшествия, авто, саратов, чехов, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Саратов, Чехов, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Саратове столкнулись маршрутный автобус и кроссовер, пострадали два человека

© Фото : УГИБДД по Саратовской областиНа месте ДТП с маршрутным такси в Саратове
На месте ДТП с маршрутным такси в Саратове - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : УГИБДД по Саратовской области
На месте ДТП с маршрутным такси в Саратове
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус и кроссовер столкнулись в Саратове, в результате пострадали два человека, сообщили в городском отделе ГИБДД.
«
"По предварительным данным, в 11.40 (10.40 мск) напротив дома 12/36 по улице Чехова произошло столкновение автомобилей "Газель" под управлением мужчины 1993 года рождения и Honda CR-V под управлением женщины 1957 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля "Газель", данные которого устанавливаются, были доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что повреждения получила "Газель", следовавшая по маршруту 67.
Областное управление СК РФ отмечает в Telegram-канале, что начало процессуальную проверку по сообщению о травмировании пассажирки маршрутки.
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ПроисшествияАвтоСаратовЧеховРоссияГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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