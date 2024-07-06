https://ria.ru/20240706/dtp-1957849580.html

В Перми водитель уснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих

В Перми водитель уснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих - РИА Новости, 06.07.2024

В Перми водитель уснул за рулем и сбил двух дорожных рабочих

Водитель иномарки уснул за рулем на трассе в пермский аэропорт и сбил двух дорожных рабочих, одного из них насмерть, проводится проверка, сообщает краевая... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:46

2024-07-06T12:46

2024-07-06T12:46

происшествия

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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Водитель иномарки уснул за рулем на трассе в пермский аэропорт и сбил двух дорожных рабочих, одного из них насмерть, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, в субботу рано утром по шоссе Космонавтов в сторону пермского аэропорта Большое Савино двигался автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего мужчины. Около дома под №320е на шоссе Космонавтов водитель уснул и врезался в стоящую "Газель" дорожников, вокруг которой были выставлены спецзнаки. От удара иномарку отбросило на занимающихся поблизости ремонтом проезжей части рабочих. "В результате автоаварии один из мужчин 1985 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что водитель Renault тоже получил травмы и находится в больнице. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

https://ria.ru/20240129/dtp-1924074959.html

https://ria.ru/20240622/voditel-1954686788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия