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На Кубани устранили аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/dron-1957828708.html
На Кубани устранили аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции
На Кубани устранили аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции - РИА Новости, 06.07.2024
На Кубани устранили аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции
Авария на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции в Приморско-Ахтарске Краснодарского края устранена, сообщил врио министра топливно-энергетического... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:14
2024-07-06T09:14
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
краснодарский край
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авария на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции в Приморско-Ахтарске Краснодарского края устранена, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Авария на подстанции устранена. В 3.54 (совпадает с мск - ред.) все потребители запитаны", - написал Шапошни.
https://radiosputnik.ru/20240705/bpla-1957552093.html
приморско-ахтарск
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приморско-ахтарск, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
На Кубани устранили аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции

Аварию на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции на Кубани устранили

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авария на поврежденной при атаке БПЛА энергоподстанции в Приморско-Ахтарске Краснодарского края устранена, сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.
В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
«
"Авария на подстанции устранена. В 3.54 (совпадает с мск - ред.) все потребители запитаны", - написал Шапошни.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Умерла шестилетняя девочка, раненная при атаке БПЛА ВСУ на Кубань
Вчера, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПриморско-АхтарскКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
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