https://ria.ru/20240706/donetsk-1957907096.html

Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке

Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке - РИА Новости, 06.07.2024

Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке

Еще один мирный житель получил ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:38

2024-07-06T18:38

2024-07-06T20:36

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации представительства ДНР в СЦКК, в результате повторного сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе ранен мужчина 1969 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Ранее в субботу ВСУ также сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Кировском районе. В результате ранения получила женщина 1953 года рождения.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 16:10 и 16:15 субботы сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк