https://ria.ru/20240706/donetsk-1957907096.html
Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке
Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке - РИА Новости, 06.07.2024
Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке
Еще один мирный житель получил ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:38
2024-07-06T18:38
2024-07-06T20:36
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации представительства ДНР в СЦКК, в результате повторного сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе ранен мужчина 1969 года рождения", — написал он в Telegram-канале.Ранее в субботу ВСУ также сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Кировском районе. В результате ранения получила женщина 1953 года рождения.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 16:10 и 16:15 субботы сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Два человека пострадали при сбросе бомбы с украинского дрона в Донецке
Кулемзин: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал мужчина