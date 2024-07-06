https://ria.ru/20240706/donetsk-1957893465.html
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 06.07.2024
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина
Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:31
2024-07-06T17:31
2024-07-06T17:31
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Абакумова осколочные ранения получила женщина 1953 года рождения", - написал мэр. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
кировский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина
Мэр Кулемзин: в Донецке при атаке беспилотника пострадала женщина