https://ria.ru/20240706/donetsk-1957893465.html

В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина

В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 06.07.2024

В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина

Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:31

2024-07-06T17:31

2024-07-06T17:31

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Абакумова осколочные ранения получила женщина 1953 года рождения", - написал мэр. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия