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В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/donetsk-1957893465.html
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 06.07.2024
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина
Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:31
2024-07-06T17:31
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Абакумова осколочные ранения получила женщина 1953 года рождения", - написал мэр. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке при сбросе ВОП с дрона пострадала женщина

Мэр Кулемзин: в Донецке при атаке беспилотника пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка.
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"По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Абакумова осколочные ранения получила женщина 1953 года рождения", - написал мэр.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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