https://ria.ru/20240706/doktrina-1957838907.html

В МИД допустили внесение изменений в ядерную доктрину России

В МИД допустили внесение изменений в ядерную доктрину России - РИА Новости, 06.07.2024

В МИД допустили внесение изменений в ядерную доктрину России

В ядерную доктрину России могут внести изменения в ответ на недружественные действия Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:59

2024-07-06T10:59

2024-07-06T12:31

россия

сергей рябков

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В ядерную доктрину России могут внести изменения в ответ на недружественные действия Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", — отметил он.Как подчеркнул Рябков, ситуация вокруг украинского конфликта продемонстрировала, что ядерное сдерживание в его прежнем, классическом понимании работает не в полной мере. По этой причине он допустил "некие концептуальные дополнения и корректировки".Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину страны придется корректировать. Глава государства добавил, что эта доктрина — живой инструмент.Сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против страны или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957757380.html

https://ria.ru/20240705/mid-1957632897.html

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россия, сергей рябков, владимир путин