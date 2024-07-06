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Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 07.07.2024
Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
Атаку на российские газопроводы "Северный поток" планировали еще десять лет назад, пишет Welt am Sonntag cо ссылкой на информацию немецких спецслужб. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-06T19:35
2024-07-06T19:35
2024-07-07T00:56
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Атаку на российские газопроводы "Северный поток" планировали еще десять лет назад, пишет Welt am Sonntag cо ссылкой на информацию немецких спецслужб.В статье указывается, что диверсия на магистралях задумывалась в 2014 году еще до присоединения Крыма к России. При этом, пишет издание, у следователей нет доказательств того, что к этому причастна Украина.Как отмечается в публикации, в немецкой оппозиции растет беспокойство из-за того, что расследование взрыва "Северных потоков" не дает результатов. Член бундестага Родерих Кизеветтер опасается, что результата не будет или его не опубликуют по соображениям государственной безопасности."Я не вижу никакой реальной заинтересованности в разъяснениях со стороны канцелярии, которая единственная имеет полное представление о результатах расследований служб и федеральной прокуратуры", — сказал политик.Двадцать шестого сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Германия "молча проглотила" диверсию на "Северных потоках", и никакого расследования Москве представлено не будет. Берлин уходит от официальных запросов, хотя речь идет о повреждении российской собственности, сказал министр. Лавров также отметил, что такое поведение западных партнеров выходит за рамки приличия и за правовые рамки.
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в мире, россия, германия, украина, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Украина, Сергей Лавров, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков"
Welt: "Северный поток" планировали взорвать еще до возвращения Крыма в 2014 году