https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - РИА Новости, 06.07.2024

"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:00

2024-07-06T05:00

2024-07-06T05:00

в мире

финляндия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает финский канал MTV."Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. <...> Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — говорится в статье.Как рассказал журналистам исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. По его словам, высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики."Древесины может не хватить на всех", — привел слова ученого MTV.В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России. Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240703/evropa-1957000983.html

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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии