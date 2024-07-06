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"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - РИА Новости, 06.07.2024
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05:00 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций - РИА Новости, 06.07.2024
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций
Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:00
2024-07-06T05:00
в мире
финляндия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает финский канал MTV."Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. &lt;...&gt; Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — говорится в статье.Как рассказал журналистам исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. По его словам, высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики."Древесины может не хватить на всех", — привел слова ученого MTV.В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России. Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240703/evropa-1957000983.html
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
"Всем не хватит": в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

MTV.fi: в Финляндии подскочили цены на древесину из-за запрета импорта из России

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает финский канал MTV.
"Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. <...> Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — говорится в статье.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике
3 июля, 03:26
Как рассказал журналистам исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. По его словам, высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики.
«
"Древесины может не хватить на всех", — привел слова ученого MTV.
В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России.
Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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25 июня, 18:08
 
В миреФинляндияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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