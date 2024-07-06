https://ria.ru/20240706/debaty-1957852842.html

Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ

Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024

Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ

Президент США Джо Байден "с трудом мог говорить" за два дня до неудачных дебатов со своим конкурентом на пост главы государства, бывшим американским лидером... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:10

2024-07-06T13:10

2024-07-06T13:10

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с трудом мог говорить" за два дня до неудачных дебатов со своим конкурентом на пост главы государства, бывшим американским лидером Дональдом Трампом, передает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News признался, что был без сил на дебатах и чувствовал себя ужасно. При этом, по его словам, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен. "За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить", - пишет издание, ссылаясь на пять источников. Отмечается, что в этот день он провел короткую репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. На следующий день помощники пытались наверстать упущенное, подготовка также продолжилась в четверг утром. По мнению некоторых советников, усиленные репетиции еще больше вымотали Байдена. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена