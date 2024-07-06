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Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
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13:10 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/debaty-1957852842.html
Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ
Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден "с трудом мог говорить" за два дня до неудачных дебатов со своим конкурентом на пост главы государства, бывшим американским лидером... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:10
2024-07-06T13:10
в мире
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атланта
джо байден
дональд трамп
politico
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с трудом мог говорить" за два дня до неудачных дебатов со своим конкурентом на пост главы государства, бывшим американским лидером Дональдом Трампом, передает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News признался, что был без сил на дебатах и чувствовал себя ужасно. При этом, по его словам, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен. "За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить", - пишет издание, ссылаясь на пять источников. Отмечается, что в этот день он провел короткую репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. На следующий день помощники пытались наверстать упущенное, подготовка также продолжилась в четверг утром. По мнению некоторых советников, усиленные репетиции еще больше вымотали Байдена. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, politico, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Politico, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ

Politico: Байден "с трудом мог говорить" за два дня до дебатов с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с трудом мог говорить" за два дня до неудачных дебатов со своим конкурентом на пост главы государства, бывшим американским лидером Дональдом Трампом, передает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News признался, что был без сил на дебатах и чувствовал себя ужасно. При этом, по его словам, он не страдал от инфекции или вируса, но был простужен.
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"За два дня до дебатов Байден проснулся с сильной простудой и едва мог говорить", - пишет издание, ссылаясь на пять источников. Отмечается, что в этот день он провел короткую репетицию дебатов со своими помощниками, а затем весь день отдыхал. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат. На следующий день помощники пытались наверстать упущенное, подготовка также продолжилась в четверг утром. По мнению некоторых советников, усиленные репетиции еще больше вымотали Байдена.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампPoliticoПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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