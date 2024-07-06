https://ria.ru/20240706/chuma-1957853633.html

Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию

Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию - РИА Новости, 06.07.2024

Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию

Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:19

2024-07-06T13:19

2024-07-06T13:56

сша

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в США вспышки бубонной чумы."Риски распространения чумы в РФ исключены... В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы",- говорится в сообщении.Кроме того, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве. Благодаря этой работе в России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека, подчеркнули в пресс-службе.На территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html

https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество