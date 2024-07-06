https://ria.ru/20240706/chuma-1957853633.html
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию
Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:19
2024-07-06T13:19
2024-07-06T13:56
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в США вспышки бубонной чумы."Риски распространения чумы в РФ исключены... В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы",- говорится в сообщении.Кроме того, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве. Благодаря этой работе в России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека, подчеркнули в пресс-службе.На территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html
https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
США, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию
Роспотребнадзор: риски завоза бубонной чумы в Россию исключены
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в США
вспышки бубонной чумы.
"Риски распространения чумы в РФ исключены... В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы",- говорится в сообщении.
Кроме того, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве. Благодаря этой работе в России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека, подчеркнули в пресс-службе.
На территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, уточнили в ведомстве.