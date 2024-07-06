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Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
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13:19 06.07.2024 (обновлено: 13:56 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/chuma-1957853633.html
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию - РИА Новости, 06.07.2024
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию
Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:19
2024-07-06T13:56
сша
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в США вспышки бубонной чумы."Риски распространения чумы в РФ исключены... В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы",- говорится в сообщении.Кроме того, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве. Благодаря этой работе в России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека, подчеркнули в пресс-службе.На территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html
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сша, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
США, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил риски завоза бубонной чумы в Россию

Роспотребнадзор: риски завоза бубонной чумы в Россию исключены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Риски распространения чумы в России исключены, за последнее десятилетие ни одного случая чумы человека в РФ не было, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о выявлении в США вспышки бубонной чумы.
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"Риски распространения чумы в РФ исключены... В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы",- говорится в сообщении.
Кроме того, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах, приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве. Благодаря этой работе в России за последнее десятилетие не зафиксировано ни одного случая чумы у человека, подчеркнули в пресс-службе.
На территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований, уточнили в ведомстве.
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СШАРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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