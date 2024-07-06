Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции
Волгоградский губернатор заслушал доклад о взрыве на насосной станции
© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.
Ранее в субботу ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о трех пострадавших в результате взрыва газа произошел на насосной станции в Волгограде.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе, где произошло обрушение конструкций на КНС-4. Причины произошедшего выясняются. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают экстренные службы.
По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.