Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 06.07.2024 (обновлено: 15:37 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/chp-1957871346.html
Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции
Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции
Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:19
2024-07-06T15:37
происшествия
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:158:850:636_1920x0_80_0_0_324de75614ea41f2431b4c355e26aa6c.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.Ранее в субботу ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о трех пострадавших в результате взрыва газа произошел на насосной станции в Волгограде."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе, где произошло обрушение конструкций на КНС-4. Причины произошедшего выясняются. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают экстренные службы.По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html
https://ria.ru/20240703/delo-1957180539.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:78:850:716_1920x0_80_0_0_727e6f221cbff8bd6cf317800c048346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции

Волгоградский губернатор заслушал доклад о взрыве на насосной станции

© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.
Ранее в субботу ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о трех пострадавших в результате взрыва газа произошел на насосной станции в Волгограде.
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
СК сообщил предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде
Вчера, 15:35
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе, где произошло обрушение конструкций на КНС-4. Причины произошедшего выясняются. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают экстренные службы.
По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Подмосковье завели дело после взрыва газового баллона у ж/д станции
3 июля, 17:27
 
ПроисшествияВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала