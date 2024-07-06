https://ria.ru/20240706/chp-1957871346.html

Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции

Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024

Волгоградский губернатор заслушал доклад о ЧП на насосной станции

Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:19

2024-07-06T15:19

2024-07-06T15:37

происшествия

волгоград

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Волгоградский губернатор заслушал доклад главы областного центра о происшествии на насосной станции, причины выясняются, есть пострадавшие, сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.Ранее в субботу ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о трех пострадавших в результате взрыва газа произошел на насосной станции в Волгограде."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии в Красноармейском районе, где произошло обрушение конструкций на КНС-4. Причины произошедшего выясняются. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают экстренные службы.По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.

https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html

https://ria.ru/20240703/delo-1957180539.html

волгоград

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград