https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957822977.html

В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 06.07.2024

В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим "чрезвычайной опасности" регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:01

2024-07-06T08:01

2024-07-06T08:18

происшествия

природные пожары в россии

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947119109_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_a2f202bed735b99acf1d52ed453457d9.jpg

УЛАН-УДЭ, 6 июл – РИА Новости. Режим "чрезвычайной опасности" регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства."В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано более 270 пожаров, охвативших 113 259 гектаров.По данным пресс-службы, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На субботу в республике действует 34 лесных пожара на площади почти 23,8 тысячи гектаров на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов.На пожарах работают 464 человека, 210 автоматических пожарных сигнализаций и 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%.С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели. В связи с чем по республике объявлен четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.Днём 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Шестеро человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Самолет получил повреждения.

https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html

https://ria.ru/20240705/operator-1957675403.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, природные пожары в россии, республика бурятия