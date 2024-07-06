https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957822977.html
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 06.07.2024
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим "чрезвычайной опасности" регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:01
2024-07-06T08:01
2024-07-06T08:18
происшествия
природные пожары в россии
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 6 июл – РИА Новости. Режим "чрезвычайной опасности" регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства."В Бурятии введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами", - говорится в сообщении.Отмечается, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано более 270 пожаров, охвативших 113 259 гектаров.По данным пресс-службы, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На субботу в республике действует 34 лесных пожара на площади почти 23,8 тысячи гектаров на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов.На пожарах работают 464 человека, 210 автоматических пожарных сигнализаций и 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%.С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели. В связи с чем по республике объявлен четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.Днём 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Шестеро человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Самолет получил повреждения.
https://ria.ru/20240706/pozhary-1957809612.html
https://ria.ru/20240705/operator-1957675403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, республика бурятия
Происшествия, Природные пожары в России, Республика Бурятия
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
УЛАН-УДЭ, 6 июл – РИА Новости. Режим "чрезвычайной опасности" регионального характера ввели в Бурятии из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Бурятии
введен режим ЧС регионального характера в связи с пожарами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано более 270 пожаров, охвативших 113 259 гектаров.
По данным пресс-службы, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На субботу в республике действует 34 лесных пожара на площади почти 23,8 тысячи гектаров на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов.
На пожарах работают 464 человека, 210 автоматических пожарных сигнализаций и 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%.
С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели. В связи с чем по республике объявлен четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.
В Бурятии с 8 апреля действует особый противопожарный режим. Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров с 26 мая в регионе введен полный запрет на посещение лесов.
Днём 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Шестеро человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Самолет получил повреждения.