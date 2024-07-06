Минобороны Британии заявило, что страна продолжит поддерживать НАТО и Киев
МО: Британия продолжит наращивать расходы на оборону, поддерживать НАТО и Киев
Лондон . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев, сообщил недавно назначенный министр обороны страны Джон Хили.
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"Наше правительство теперь полностью привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, привержено НАТО, ядерному сдерживанию и оказанию поддержки Украине", - говорится в распространенном обращении Хили в адрес вооруженных сил Великобритании.
Хили также признал, что Великобритания сталкивается с серьезными проблемами. Вооруженные силы страны, по его словам, находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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