https://ria.ru/20240706/britaniya-1957874356.html

Минобороны Британии заявило, что страна продолжит поддерживать НАТО и Киев

Минобороны Британии заявило, что страна продолжит поддерживать НАТО и Киев - РИА Новости, 06.07.2024

Минобороны Британии заявило, что страна продолжит поддерживать НАТО и Киев

Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев, сообщил недавно назначенный министр обороны страны Джон Хили. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:43

2024-07-06T15:43

2024-07-06T15:43

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Великобритания продолжит наращивать траты на оборону, а также поддерживать НАТО и Киев, сообщил недавно назначенный министр обороны страны Джон Хили. "Наше правительство теперь полностью привержено повышению расходов на оборону до 2,5%, привержено НАТО, ядерному сдерживанию и оказанию поддержки Украине", - говорится в распространенном обращении Хили в адрес вооруженных сил Великобритании. Хили также признал, что Великобритания сталкивается с серьезными проблемами. Вооруженные силы страны, по его словам, находились в состоянии опустошения и недофинансирования на протяжении 14 лет пребывания у власти Консервативной партии. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, в пятницу лидер победивших лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957844363.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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в мире, великобритания, россия, украина, кир стармер, риши сунак, сергей лавров, нато