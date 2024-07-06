https://ria.ru/20240706/bpla-1957949583.html

Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА

Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 06.07.2024

Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:38

2024-07-06T23:38

2024-07-06T23:38

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого июля 2024 года в период с 21.15 по 23.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/ataka-1957931309.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, россия