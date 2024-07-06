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Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА
Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА - РИА Новости, 06.07.2024
Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:38
2024-07-06T23:38
2024-07-06T23:38
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого июля 2024 года в период с 21.15 по 23.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью за два часа уничтожили семь БПЛА
Над Белгородской областью средства ПВО за два часа уничтожили семь БПЛА