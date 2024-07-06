https://ria.ru/20240706/bolnitsa-1957845801.html

В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск

В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск - РИА Новости, 06.07.2024

В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск

Из всех пострадавших при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск в больнице Краснодара остается одна девочка, остальных выписали на амбулаторное лечение, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:12

2024-07-06T12:12

2024-07-06T12:36

специальная военная операция на украине

приморско-ахтарск

краснодар

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880278_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_9fe9f8856f77baf66136fc31433faae1.jpg

КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Из всех пострадавших при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск в больнице Краснодара остается одна девочка, остальных выписали на амбулаторное лечение, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции. Позднее в больнице скончалась шестилетняя девочка, заведено дело о теракте."По ситуации в Приморско-Ахтарске: Пострадавшую девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Остальные выписаны на амбулаторное лечение", - сообщили в оперштабе.

https://ria.ru/20240706/obstrel-1957801002.html

приморско-ахтарск

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморско-ахтарск, краснодар, вооруженные силы украины, происшествия