https://ria.ru/20240706/bolnitsa-1957845801.html
В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск
В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск - РИА Новости, 06.07.2024
В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск
Из всех пострадавших при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск в больнице Краснодара остается одна девочка, остальных выписали на амбулаторное лечение, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:12
2024-07-06T12:12
2024-07-06T12:36
специальная военная операция на украине
приморско-ахтарск
краснодар
вооруженные силы украины
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл – РИА Новости. Из всех пострадавших при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск в больнице Краснодара остается одна девочка, остальных выписали на амбулаторное лечение, сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани.В ночь на пятницу глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции. Позднее в больнице скончалась шестилетняя девочка, заведено дело о теракте."По ситуации в Приморско-Ахтарске: Пострадавшую девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Остальные выписаны на амбулаторное лечение", - сообщили в оперштабе.
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957801002.html
приморско-ахтарск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморско-ахтарск, краснодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Приморско-Ахтарск, Краснодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В больнице остается одна пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск
В больнице остается одна девочка, пострадавшая при атаке на Приморско-Ахтарск